Joanna Opozda apeluje do Małgorzaty Królikowskiej: "Proszę Cię, zatrzymaj swojego syna, już dość"

W sieci pojawiło się oświadczenie Antka Królikowskiego, który odpowiedział na zarzuty Joanny Opozdy o brak alimentów na rzecz ich syna, Vincenta. Aktor odpiera wszelkie ataki twierdząc, że Joanna manipuluje opinią publiczną, chcąc zniszczyć jego życie. Padły naprawdę mocne słowa: Wiem, że jest zdolna do wszystkiego, co z resztą udowadniała niejednokrotnie - mówi Antoni. Zobaczcie! Oświadczenie Antka Królikowskiego: "Chce mnie zniszczyć" Od kilku dni jesteśmy świadkami medialnych przepychanek między Joanną Opozdą a Antkiem Królikowskim, do których włączyli się również bliscy aktorów. Poszło o chrzciny ich syna, Vincenta, które miały zostać odwołane w ostatniej chwili, jak twierdził sam Królikowski. W sieci co chwila pojawiły się kolejne wpisy zainteresowanych, którzy wzajemnie obrzucali się błotem. Joanna Opozda w mocnym wpisie oskarżyła Antka Królikowskiego o brak alimentów na rzecz syna i małe zainteresowanie chłopcem. Teraz przyszedł czas na odpowiedź aktora, który również nie przebierał w słowach. Królikowski wyznaje, że ma dość wszelkich pomówień: Najwyższy czas, żebym i ja zabrał głos w sprawie, która dotyczy mnie i mojej rodziny, bo nie mogę pozwalać na to, żeby moim bliskim dostawało się za to, że matka mojego dziecka nie może pogodzić się z naszym rozstaniem. Musicie wiedzieć, że nie wszystko, co usłyszeliście ze strony Asi było prawdą, lecz manipulacją, której ja sam byłem poddawany przez kilka miesięcy nieudanego małżeństwa, które zamierzam zakończyć, bo nie umiem aż tak dobrze udawać szczęścia. Jak pewnie wiecie, czekam na sprawę rozwodową, do tego czasu nie zamierzałem poruszać kwestii z jeszcze moją żoną, ale zostałem przez nią zmuszony i nie mogę dłużej milczeć. Joanna mija się z prawdą, mówiąc, że nie płacę alimentów. Manipuluje opinią...