Zamyślona Joanna Opozda na spacerze z synem po kolejnej aferze z Antonim Królikowskim. ZDJĘCIA

Po chwili spokoju w mediach znów mówi się o konflikcie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Z najnowszych doniesień wynika, że czekający na rozwód małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie synka. W wypowiedziach aktorów wrócił temat alimentów, ale to nie wszystko. Podobno Antoni Królikowski ma poważne zastrzeżenia co do rzekomego wykorzystywania wizerunku dziecka w mediach społecznościowych. Internauci od dawna proszą Joannę Opozdę o pokazanie twarzy chłopca. Świeżo upieczona mama nie tylko zareagowała na wiadomości, ale podkreśliła, że maluch wygląda dokładnie jak ona, gdy była mała. Podgrzała tym atmosferę? Joanna Opozda podkreśla podobieństwo z synkiem, a internauci wbijają szpilki Antoniemu Królikowskiemu: "Dobrze, że cała mama" Ostatnio Antoni Królikowski stwierdził, że Joanna Opozda ma obsesję na punkcie jego nowej partnerki i dlatego ma utrudniać jego kontakt z synem. Aktor potwierdził, że chciałby znaczne częściej widywać się z dzieckiem i zdradził, że jego była partnerka otrzymała formalne wezwanie. Tymczasem świeżo upieczona mama opublikowała na swoim Instagramie pewne zdjęcie. Zobacz także: Joanna Opozda prosi o pomoc w sprawie synka! "Za nami kolejna nieprzespana noc" Tak wygląda Vini, zagadka rozwiązana - napisała na InstaStories. Na profilu Joanny Opozdy pojawiło się jej zdjęcie z czasów wczesnego dzieciństwa. Aktorka zaznaczyła we wpisie, że sama jest zszokowana tym, jak wielkie jest podobieństwo między nią a małym Vincentem. Vincent to skóra zdarta z mamusi. Mój synek wygląda identycznie. Nos, usta, kształt buzi i oczu, nawet uszy. Niesamowite! - stwierdziła. Niemal natychmiast odezwali się fani gwiazdy, które już od dawna proszą, by pokazała, jak wygląda jej synek. Internauci nie szczędzili komplementów, wychwalając urodę Joanny Opozdy ....