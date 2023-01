Joanna Opozda zrobiła awanturę Antkowi Królikowskiemu w szpitalu? Jest komentarz

Choć przez większość czasu Antoni Królikowski i Joanna Opozda milczeli na temat rozpadu swojego małżeństwa, wygląda na to, że obecnie między byłymi partnerami wybuchł prawdziwy spór. Zaczęło się od chrztu dziecka aktorów, który został odwołany przez jego mamę. Później Joanna Opozda przekazała, że ze względu na dobro swojego synka milczała przez ostatnie miesiące, ale wreszcie postanowiła ujawnić kulisy rozstania z Antonim Królikowskim, zdradzając m.in., że mąż porzucił ją 10 dni przed porodem. Choć Antoni Królikowski broni się przed zarzutami Joanny Opozdy, to na aktora znów wylała się fala krytyki ze strony internautów. Wizerunek gwiazdora ponownie został mocno zachwiany. Teraz media ujawniły pismo komornicze, które rzekomo ma dotyczyć alimentów zasądzonych na jego syna. Antoni Królikowski może nie płacić alimentów na czas? Pismo komornika wskazuje na zaległe 10 tysięcy złotych Po tym, jak Joanna Opozda odwołała chrzest dziecka , między nią a mężem doszło do pierwszej poważnej konfrontacji w mediach. Ostatnio Antoni Królikowski oskarżył byłą partnerkę o pozbawienie go roli w serialu . Aktor udzielił wywiadu, w którym próbował oczyścić swój wizerunek, który znów ucierpiał po tym, jak żona m.in. ujawniła wiadomości, które miał wysyłać do swojej nowej wybranki, Izabeli. Gwiazdy toczą też medialny spór o alimenty. Zobacz także: Antoni Królikowski pokazał nagrania ze szpitala! Na oddziale spędził kilka godzin W trakcie konfliktu Antoni Królikowski chciał udowodnić, że płaci alimenty na synka i opublikował screeny z historią przelewów. Teraz portal pudelek.pl ujawnił pismo komornika, które ma potwierdzać słowa Joanny Opozdy na temat rzekomego uchylania się od wysyłania pieniędzy. Z dokumentu ma wynikać, że aktor jest winny żonie ponad 10 tysięcy złotych. Opublikowane przez redakcję portalu...