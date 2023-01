Joanna Opozda z synkiem w szpitalu. „Sytuacja była bardzo poważna”

Antoni Królikowski widuje syna tylko raz w tygodniu. Aktor podczas rozprawy rozwodowej z Joanną Opozdą chce to zmienić. A co z alimentami?

Antoni Królikowski w wywiadzie dla "Party" zdradził, że będzie walczył o opiekę naprzemienną nad synkiem Vincetem. Czy Joanna Opozda zgodzi się na takie rozwiązanie? Jakieś czas temu aktorka wyznała, że sama musi zarabiać na utrzymanie syna, bo jego ojciec nie interesuje się synem i nie płaci alimentów. Na Antoniego Królikowskiego wylała się fala hejtu, m.in. dlatego postanowił przerwać milczenie. W wywiadzie dla "Party" aktor przyznał, że zamierza walczyć z żoną w sądzie! Czego jeszcze będzie się domagał w pozwie rozwodowym? Jak często Antoni Królikowski widuje syna Od czasu rozstania stosunki między Antonim Królikowskim , a Joanną Opozdą są bardzo napięte. Para porozumiewa się ze sobą głównie za pośrednictwem wiadomości, albo prawników. Nie udało im się też uniknąć medialnych przepychanek, w których publicznie wywlekali dowody świadczące o swojej racji. Okazuje się, że konflikt między małżonkami narastał już w momencie, gdy aktorka była w ciąży. W wywiadzie z "Party" Królikowski opowiedział o kulisach rozpadu małżeństwa z Opozdą i wyznał, że czeka go trudna batalia sądowa. Królikowscy nadal czekają na termin pierwszej rozprawy. Joanna Opozda będzie domagać się wysokich alimentów i wnioskować o rozpad małżeństwa z winy męża. Z kolei Antoni Królikowski – częstszych spotkań z synem Vincentem. Jak teraz wygląda podział opieki nad chłopcem? Mogę go widywać raz w tygodniu w mieszkaniu Asi. Wierzę, że jest to tylko tymczasowe. Liczę na to, że w sądzie dojdziemy do porozumienia dla dobra Vincenta. Będę dążyć do naprzemiennej opieki - zapowiada Królikowski.