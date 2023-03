Joanna Opozda pokazała się bez makijażu i z wałkami na głowie. Tak wygląda w naturalnej wersji

Po porodzie i głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim, Joanna Opozda najwyraźniej rozpoczęła nowy etap w życiu, co przyznała w magazynie "Z kobiecej strony". Choć opieka nad małym Vincentem spoczywa głównie na barkach świeżo upieczonej mamy, aktorka coraz śmielej wraca do show-biznesu. Gwiazda jest też coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych. Teraz z kolei była partnerka Antoniego Królikowskiego pojawiła się na premierze filmu "Samiec Alfa". Zobaczcie, jak wyglądała. Joanna Opozda na premierze filmu "Samiec Afla"! Ostatnio Joanna Opozda zaczęła ponownie pojawiać się na branżowych imprezach. Aktorka tym razem wybrała się na premierę polskiej komedii "Samiec Alfa". Co ciekawe w filmie wystąpił jej były partner i ojciec małego Vincenta, Antoni Królikowski . Gwiazda szybko odnalazła się na wydarzeniu i ucięła pogawędkę z Mateuszem Banasiukiem, wybrankiem Magdaleny Boczarskiej. Świeżo upieczona mama nie tylko znów błyszczy na imprezach, ale także powoli wraca do pracy. Joanna Opozda została gwiazdą serialu, z którego niedawno odszedł Antoni Królikowski . W dniu premiery filmu "Samiec Alfa" aktorka wybrała szary, prążkowany zestaw składający się z marynarki i kamizelki, która lekko odkrywała brzuch artystki. Look dopełniały szerokie spodnie, delikatne sandałki na obcasie oraz kopertówka. Jak wam się podoba stylizacja Joanny Opozdy? Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała zdjęcie z wnukiem. Mocno wypowiedziała się o Vincencie Zobacz także: Joanna Opozda pokazała jak spędza wieczory z synem: "Dumna mama" Rozwód kościelny Opozdy i Królikowskiego nie pójdzie gładko. Ekspert zabiera głos