Antoni Królikowski usłyszał zarzut. Aktor wydał oświadczenie i udostępnił wyjaśnienia, które złożył na policji 

Joanna Opozda wydała oświadczenie na temat konfliktu z Antonim Królikowskim, jego kochanką oraz członkami jego rodziny. Zrozpaczona aktorka wyznaje: Byłam zastraszana m. in. przez kochankę mojego męża, która pisała SMSy, że zniszczy mnie ze swoją kancelarią prawniczą. Napisała również o kontaktach Antoniego Królikowskiego ze swoim ojcem oraz skonfrontowała się ze słowami Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, która twierdziła, że alimenty na małego Vincenta nie są jeszcze zasądzone. Joanna Opozda nie przebiera w słowach. Joanna Opozda o kochance Antoniego Królikowskiego: "Byłam zastraszana" Joanna Opozda musiała odwołać chrzest syna . Aktorka przyznała, że bała się o bezpieczeństwo swojego synka, ponieważ Antoni Królikowski miał poinformować o szczegółach uroczystości jej ojca. Ojciec Joanny Opozdy wydał oświadczenie, w którym przyznał, że nie miał zamiaru się tam pojawiać. W pierwszym oświadczeniu Joanna Opozda poinformowała internautów również, że Antoni Królikowski nie płaci alimentów na synka. Internauci z szokującymi wyznaniami zmierzyli matkę Antoniego Królikowskiego. Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpierała zarzuty fanów, twierdząc zupełnie co innego. Odwołanie chrzcin Vincenta urosło do rangi naprawdę ogromnej afery, w której poszczególni uczestnicy obrzucają się wzajemnymi oskarżeniami. Joanna Opozda nie wytrzymała i wydała kolejne oświadczenie, w którym wyznaje, że była zastraszana przez kochankę Antoniego Królikowskiego: Bardzo to wszystko smutne, co robicie. Przez 5 miesięcy milczałam. Zaciskałam zęby, chociaż z bólu miałam ochotę krzyczeć. Byłam zastraszana m. in. przez kochankę mojego męża, która pisała SMSy, że zniszczy mnie ze swoją kancelarią prawniczą. Wiadomość zacytowaną przez Joannę Opozdę widać na screenie poniżej. ...