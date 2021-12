Joanna Opozda pokazała pokój dziecka. Przez przypadek zdradziła płeć maleństwa?

Joanna Opozda zdecydowała się na bardzo skromną wyprawkę. Aktorka do tej pory nie mówiła za wiele o swojej ciąży, a tym bardziej nie poruszała żadnych tematów związanych z przygotowaniami do narodzin malucha. Fani nie kryli więc zaskoczenia, gdy Joanna Opozda zaproponowała im Q&A na Instagramie i chętnie odpowiadała na pytania. A te, siłą rzeczy, były związane z jej błogosławionym stanem i przyjściem na świat jej pierworodnego dziecka. Aktorka odpowiedziała na wiele z nich i pokazała piękne wyposażenie dziecięcego pokoju. Łóżeczko wzbudziło jednak wśród fanów nieco wątpliwości. Czy nie jest za małe?

Joanna Opozda pokazała pokoik dla dziecka

Joanna Opozda po swoim oświadczeniu, że spodziewa się dziecka, zamilkła i niechętnie opowiadała o swoim stanie. Wiadomo było, że aktorka ma kłopoty zdrowotne i dopiero niedawno przyznała, że są one bardzo poważne. Nic więc dziwnego, że gwiazda dbała o spokój swój i swojego dziecka. Ostatnio jednak aktorka coraz chętniej dzieli się różnymi zdjęciami czy wpisami o swoim maluszku. Jeszcze niedawno rozczulona pokazywała pierwszy prezent dla swojej pociechy, który kupiła w... księgarni! Teraz chętnie odpowiedziała fanom na pytania dotyczące jej samopoczucia i wyprawki. Joanna Opozda przyznała, że faktycznie w ciąży nie czuje się najlepiej:

- Nie będę ściemniać, nie czuję się za dobrze, mam duże problemy zdrowotne, ale jakoś daję radę — odpowiedziała szczerze aktorka.

Jeśli zaś chodzi o wyprawkę, to Joanna Opozda pokazała bajkowe, białe łóżeczko w nietypowym, bo owalnym kształcie! Piękny biały mebel ma na dodatek uroczy baldachim, który dodaje mu jeszcze więcej słodyczy!

Jak się okazało, mimo że łóżeczko bardzo spodobało się internautom, to jednocześnie fani zmartwili się, że Joanna Opozda wybrała za małe łóżeczko. Aktorka jednak rozwiewa wszelkie wątpliwości:

- Jeśli chodzi o wyprawkę to dopiero niedawno zaczęłam kompletować. Ale mam takie śliczne łóżeczko, ono ma baldachim, ktoś napisał, że to łóżeczko jest malutkie. I ono faktycznie jest maleńkie, ale ono słuchajcie rośnie razem z dzieckiem. Czyli dokładamy kolejne części i zmienia się rozmiar. Ono jeszcze ma kółka, co bardzo mi się podoba. Jest to świetna opcja dla osób, które chcą zaoszczędzić miejsce, a takie łóżeczko może służyć dziecku nawet do ósmego roku życia.

Aktorka nawet pokazała, jak łóżeczko się rozkłada, by mogło spać w nim starsze dziecko. Łóżeczko ma bardzo uniwersalny kolor i trudno stwierdzić, czy jest przeznaczone dla chłopczyka, czy dziewczynki. Zdaniem fanów jednak aktorkę zdradził jeden szczegół!

Oprócz przeuroczego łóżeczka pojawił się także miś-szumiś, czyli zabawka, bez której wielu rodziców nie wyobraża sobie pierwszych miesięcy dziecka. Dla wielu maluchów szum jest bardzo uspokajający i zdecydowanie przyspiesza usypianie. Joanna Opozda wybrała ślicznego, szarego króliczka. Jednak to nie on skradł uwagę fanów. Internauci zauważyli jaką grafikę do swojego InstaStory wybrała Joanna Opozda. Aktorka zdecydowała się na małego chłopięcego bobasa! Czy to oznacza, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski będą mieli syna? Fani uważają, że tak!

Oprócz misia-szumisia i uroczego łóżeczka z baldachimem, aktorka zaopatrzyła się w szary, klasyczny bujaczek, także must-have dla maluchów, szczególnie tych, które leżąc, lubią mieć na oku rodziców i obserwować otaczający ich świat. Jeśli zaś chodzi o wózek, to Joanna Opozda postawiła na markę, którą uwielbiają polskie gwiazdy, czyli Cybex. Takimi wózkami jeździ córka Klaudii Halejcio, czy pociechy Anny Lewandowskiej.