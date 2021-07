Klaudia Halejcio pokazała trzeci wózek córki. To prawdziwa limuzyna! 

Jaki wózek dla drugiej córki wybrali Anna i Robert Lewandowscy? Trenerka opublikowała ostatnio krótkie nagranie ze wspólnego spaceru ze swoimi pociechami, a przy okazji pokazała, jakim wózkiem "wozi się" mała Laura! To bardzo dziewczęcy i stylowy model! Ania i Robert Lewandowscy postawili na sprawdzoną markę. Zobaczcie sami, jak wygląda wózek drugiej córki pary. Klara Lewandowska z córkami na spacerze Laura Lewandowska urodziła się dokładnie 6 maja o godzinie 9:05. Zaledwie dwie godziny później dumny tata, Robert Lewandowski przekazał swoim fanom radosną wiadomość i pokazał słodkie zdjęcie z córeczką. Anna Lewandowska razem z małą Laurą szybko wróciły do domu, a tam czekała już na nie Klara. Teraz starsza córka trenerki pomaga jej w opiece nad Laurą! Ostatnio Anna Lewandowska pokazała urocze nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć jak Klara pcha wózek w którym znajduje się jej siostrzyczka. Przy okazji zobaczyliśmy, jaką "brykę" dla Laury wybrali Anna i Robert Lewandowscy! Wykorzystaj dostępny w Smyk kod rabatowy i kup swojemu dziecku wózek najlepszej marki bez obaw o przekroczenie zaplanowanego budżetu! Chociaż na nagraniu nie widać całego wózka, to po charakterystycznych kwiatach i kolorach łatwo zgadnąć, że pochodzi z tej samej kolekcji co fotelik samochodowy małej Laury. Wszystko wskazuje więc na to, że jest to kolekcja Cybex Spring Blossom Light. Zestaw 3w1- czyli gondola, wózek spacerowy i nosidełko z tej samej serii znaleźliśmy w sieci za ok. 8,5 tysiąca złotych. Zobaczcie sami, jak prezentuje się wózek małej Laury! Fajny? Naszym zdaniem bardzo! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała piękny pokoik drugiego dziecka! Spójrzcie na to łóżeczko! Anna Lewandowska...