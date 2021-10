Joanna Opozda po raz pierwszy od czasu ogłoszenia ciąży pozuje na ściance! Widać brzuszek?

To ważny dzień dla Joanny Opozdy - na rozpoczynającym się 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym odbędzie się premiera filmu „Brigitte Bardot Cudowna”, w którym aktorka gra tytułową rolę. Gwiazda oczywiście pojawiła się na wydarzeniu i chętnie pozowała fotoreporterom pozując na ściance. To pierwsze oficjalne wyjście Joanny Opozdy od czasu potwierdzenia informacji o ciąży. Czy widać już ciążowe krągłości? Zobaczcie sami, jak pięknie wygląda ciężarna gwiazda!

W życiu Joanny Opozdy ostatnio sporo się dzieje. W sierpniu gwiazda wyszła za mąż za Antoniego Królikowskiego, a następne tygodnie przynosiły spekulacje na temat ciąży aktorki. Gwiazda trzymała tę wiadomość w tajemnicy tak długo, jak tylko mogła, jednak w obliczu przykrych publikacji dotyczących życia rodzinnego aktorki, Joanna Opozda postanowiła wydać oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła swój stan.

- Tak, to prawda spodziewamy się̨ dziecka. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. Z uwagi na trudne okoliczności zdrowotne, a także nasze przekonanie, że dom ma prawo pozostać domem i w tak specjalnym czasie potrzebny jest przede wszystkim spokój i najbliżsi, świadomie nie podawaliśmy sami informacji o ciąży do wiadomości publicznej. Niestety, wbrew naszej woli i bez naszej wiedzy, została ona upubliczniona, a w ostatnich dniach stała się – wraz z wieloma insynuacjami dotyczącymi życia prywatnego– przedmiotem medialnej dyskusji. [...]

Teraz Joanna Opozda po raz pierwszy od czasu ujawnienia swojego stanu, pojawiła się na ważnym evencie, a mianowicie na gali otwarcia 37. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Sami spójrzcie jak pięknie wyglądała!

AKPA/Piętka Mieszko

To właśnie dziś film "Brigitte Bardot Cudowna" będzie miał swoją premierę. Joanna Opozda gra w nim główną rolę i na swoim Instagramie niedawno zapowiadała, że nie może się doczekać, gdy zobaczy produkcję na dużym ekranie. Przy okazji aktorka pochwaliła się swoim wielkim sukcesem - jak się okazało, sama Brigitte Bardot wybrała ją do zagrania tytułowej roli!

- To było trzy lata temu, ale pamiętam jakby to było wczoraj. Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział że pani Brigitte Bardot osobiście wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha pt.„Brigitte Bardot Cudowna”!❤️🎬 Już jutro, na rozpoczynającym się 37. Warszawskim Festiwalu Filmowym nasz film będzie miał swoją festiwalową premierę i w końcu go obejrzę!!! - pisała Joanna Opozda.