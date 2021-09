Joanna Opozda pokazała, jak robi paznokcie, a jej post wywołał falę krytyki. Dlaczego?

Manicure hybrydowy z efektem holograficznym wymaga użycia m.in. pyłku holo, lampy LED lub UV. Efekt utrwali nałożenie lakieru typu dry top bez dyspersji. Nie pozostawia on wilgotnej warstwy na paznokciach. Lakier hybrydowy zapewnia manicure trwały przez około 2-3 tygodnie. Aby go urozmaicić, można nałożyć na niego pyłek holograficzny . Sprawi on, że paznokcie będą się zjawiskowo mieniły. Co jest potrzebne do zrobienia hybrydy z efektem holo? Do wykonania manicure hybrydowego z efektem holograficznym potrzebne są: baza (inaczej base coat), lakier hybrydowy w wybranym kolorze, lakier wierzchni top coat bez dyspersji (wilgotnej, lepkiej warstwy pozostającej na paznokciach z hybrydą po utwardzeniu lampą UV), inaczej zwany dry top, pyłek holograficzny w ulubionym odcieniu, miękka szczoteczka, aplikator do cieni, pędzelek do wykonywania zdobień, odtłuszczacz, polerka do paznokci, waciki kosmetyczne, lampa UV lub LED. Chcesz zrobić manicure hybrydowy z efektem holograficznym, lecz nie masz odpowiednich lakierów? Pobierz kupony Allegro i zrób niezbędne zakupy. Jak zrobić manicure hybrydowy? Manicure hybrydowy wykonuje się na odtłuszczonych paznokciach. Aby go zrobić: sięgnij po lakier bazowy, który musi zostać utwardzony pod lampą UV (przez minutę) bądź LED (przez 30 sekund), nałóż dwie warstwy lakieru do hybrydy i każdą z nich utrwal pod lampą, pomaluj paznokcie top coatem i znów utwardź z wykorzystaniem światła lub LED. Efekt holo na paznokciach krok po kroku Aby uzyskać efekt holograficzny na paznokciach z manicurem hybrydowym , należy postępować według poniższej instrukcji: użyj polerki do zmatowienia paznokci - dzięki temu pyłek przyklei się tylko do miejsc, w których nałożysz dry top; pędzelkiem do zdobień...