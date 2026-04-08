Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w sierpniu 2021 roku, kilka miesięcy później, w lutym 2022 roku na świat przyszedł syn pary - Vincent. Niestety, pomimo hucznej ceremonii zaślubin i powiększenia się rodziny, aktorska para podjęła decyzję o rozstaniu jeszcze przed narodzinami dziecka. Teraz gdy od tych wydarzeń minęły już cztery lata, Joanna Opozda coraz śmielej otwiera się na temat samotnego macierzyństwa. Jej najnowszy insgaramowy post o samotnym macierzyństwie poruszył internautów.

Joanna Opozda w mocnych słowach o samotnym wychowywaniu syna

Rozstanie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego odbiło się w przestrzeni publicznej głośnym echem. Para, która uchodziła za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie rozstała się zaledwie kilka miesięcy po ślubie i to tuż przed narodzinami dziecka. Od tego czasu Joanna Opozda samodzielnie wychowuje syna, podczas gdy Antoni Królikowski w 2024 roku z Izabelą Banaś przywitał na świecie córkę.

Niedawno Joanna Opozda świętowała 4. urodziny synka, a teraz zdobyła się na szczere wyznanie na temat samotnego wychowywania Vincenta. Na swoim instagramowym koncie opublikowała wzruszające nagranie z synkiem, które opatrzyła wymownym komentarzem.

4 lata temu mówili mi, że ''bez ojca się nie da''. Że są rzeczy, których samotna matka nie jest w stanie nauczyć swojego dziecka. Pamiętam, jak wrzucałam tutaj jego pierwszy kroczek, który zrobił przy mnie. Dziś dodaję jego pierwszą jazdę na rowerze - napisała na Instagramie Joanna Opozda.

Joanna Opozda zwróciła też uwagę, że dziecko nie potrzebuje ani teorii ani opowieści o tym, jak powinno wyglądać życie rodzinne, lecz bliskości i bezgranicznej miłości.

Patrzę na niego i widzę spokój, radość i pewność. Ile razem przeżyliśmy złego i dobrego wiemy tylko my. Ale dziś wiem jedno, dziecko nie potrzebuje teorii ani opowieści o tym, jak ''powinno być''. Potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest. Codziennie. Bez wymówek. Kto kocha bezgranicznie. Można mówić różne rzeczy. A potem przychodzi życie i robi swoje. Poczekajcie aż nauczę go grać w piłkę nożną - dodała na Instagramie Joanna Opozda.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wciąż bez rozwodu

Choć od ich rozstanie minęło już niemal pięć lat, to podczas listopadowej rozprawy rozwodowej z 2025 roku sąd nie wydał orzeczenia w sprawie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na kwiecień 2026 roku.

