Joanna Opozda o Królikowskim i wychowaniu syna: "Dziecko potrzebuje kogoś, kto jest"
Joanna Opozda opublikowała wzruszające nagranie z synkiem i zdobyła się na szczere wyznanie: "Mówili, że bez ojca nie da rady". Nawiązała też do wyzwań, z jakimi codziennie mierzy się jako samotna matka.
Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w sierpniu 2021 roku, kilka miesięcy później, w lutym 2022 roku na świat przyszedł syn pary - Vincent. Niestety, pomimo hucznej ceremonii zaślubin i powiększenia się rodziny, aktorska para podjęła decyzję o rozstaniu jeszcze przed narodzinami dziecka. Teraz gdy od tych wydarzeń minęły już cztery lata, Joanna Opozda coraz śmielej otwiera się na temat samotnego macierzyństwa. Jej najnowszy insgaramowy post o samotnym macierzyństwie poruszył internautów.
Joanna Opozda w mocnych słowach o samotnym wychowywaniu syna
Rozstanie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego odbiło się w przestrzeni publicznej głośnym echem. Para, która uchodziła za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie rozstała się zaledwie kilka miesięcy po ślubie i to tuż przed narodzinami dziecka. Od tego czasu Joanna Opozda samodzielnie wychowuje syna, podczas gdy Antoni Królikowski w 2024 roku z Izabelą Banaś przywitał na świecie córkę.
Niedawno Joanna Opozda świętowała 4. urodziny synka, a teraz zdobyła się na szczere wyznanie na temat samotnego wychowywania Vincenta. Na swoim instagramowym koncie opublikowała wzruszające nagranie z synkiem, które opatrzyła wymownym komentarzem.
4 lata temu mówili mi, że ''bez ojca się nie da''. Że są rzeczy, których samotna matka nie jest w stanie nauczyć swojego dziecka. Pamiętam, jak wrzucałam tutaj jego pierwszy kroczek, który zrobił przy mnie. Dziś dodaję jego pierwszą jazdę na rowerze
Joanna Opozda zwróciła też uwagę, że dziecko nie potrzebuje ani teorii ani opowieści o tym, jak powinno wyglądać życie rodzinne, lecz bliskości i bezgranicznej miłości.
Patrzę na niego i widzę spokój, radość i pewność. Ile razem przeżyliśmy złego i dobrego wiemy tylko my. Ale dziś wiem jedno, dziecko nie potrzebuje teorii ani opowieści o tym, jak ''powinno być''. Potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest. Codziennie. Bez wymówek. Kto kocha bezgranicznie. Można mówić różne rzeczy. A potem przychodzi życie i robi swoje. Poczekajcie aż nauczę go grać w piłkę nożną
Joanna Opozda i Antoni Królikowski wciąż bez rozwodu
Choć od ich rozstanie minęło już niemal pięć lat, to podczas listopadowej rozprawy rozwodowej z 2025 roku sąd nie wydał orzeczenia w sprawie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na kwiecień 2026 roku.
