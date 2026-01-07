Małgorzata Ostrowska-Królikowska w audycji „Kobiety Rakiety” po raz pierwszy ujawniła, co dokładnie było przyczyną śmierci Pawła Królikowskiego. Ujawniła przy okazji, jak wyglądało jej życie po śmierci męża i jak na stratę ukochanego ojca zareagowały ich dzieci. Nagle wspomniała o Antoni Królikowskim i jego ślubie z Joanną Opozdą. Powiedziała to głośno.

Ostrowska-Królikowska komentuje ślub syna z Opozdą

Na początku 2020 roku zmarł Paweł Królikowski. Uwielbiany przez widzów serialowy Kusy z "Rancza" odszedł w wieku 58 lat. Teraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska ujawniła, że Paweł Królikowski nie umarł z powodu tętniaka. W przejmującej rozmowie na antenie Polskiego Radia RDC wdowa po Królikowskim zdradziła również, jak ona i jej dzieci radziły sobie w obliczu śmierci ukochanego męża i ojca.

Czułam się odpowiedzialna za wszystkie osoby, które są w tej rodzinie. I ja musiałam dawać przykład, nie mogłam spaść. Ja wtedy byłam bardzo aktywna, starałam się tak nie dołować. (...) Taką prawdziwą żałobę przeżywałam trochę później. Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyznała w audycji ''Kobiety Rakiety''.

Nagle aktorka wspomniała o swoich synach, którzy w podobny sposób jak ona przeżywali żałobę. Podczas wywiadu padł komentarz w sprawie ślubu Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą.

To samo miał Antek i Janek. Antek od razu chciał się ożenić, być samodzielny, tak wspierać dodała.

oczywiście wyszło jak wyszło dodała ze śmiechem aktorka.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wciąż czekają na rozwód

Joanna Opozda i Antoni Królikowski powiedzieli sobie "tak" w sierpniu 2021 roku czyli nieco ponad rok po śmierci Pawła Królikowskiego. W lutym 2022 roku na świecie pojawił się synek pary, jednak chwilę później okazało się, że Opozda i Królikowski rozstali się przed narodzinami dziecka.

Teraz Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie ukrywają wzajemnego żalu, a sprawa rozwodowa byej pary jeszcze się nie zakończyła. Dziś Królikowski jest szczęśliwy u boku nowej Izabeli Banaś, z którą doczekał się córeczki.

