Joanna Opozda jest już w zaawansowanej ciąży. Im bliżej do rozwiązania, tym internautów bardziej ciekawi, jakie imię aktorka i jej ukochany mąż - Antoni Królikowski - wybrali dla maluczka. Wygląda na to, że koncepcje współmałżonków odrobinę się rozmijają...

Joanna Opozda w 2020 r. związała się z Antkiem Królikowskim, za którego wyszła za mąż w sierpniu tego roku. Niedługo po ślubie, zakochani ogłosili szczęśliwą nowinę - artystyczne małżeństwo spodziewa się dziecka! Od tego czasu media społecznościowe przyszłych rodziców zalała fala gratulacji oraz pytań o maleństwo. I choć główni zainteresowani przez dłuższy czas unikali tego tematu, to ostatnio Joanna Opozda coraz śmielej dzieli się szczegółami związanymi z jej błogosławionym stanem.

Na początku grudnia aktorka przyznała się do kłopotów zdrowotnych, przez które na jakiś czas musiała wycofać się z życia publicznego. Teraz stan Joasi wyraźnie się poprawił, a gwiazda niedawno pojawiła się na Gali Marki Roku, gdzie zachwyciła wszystkich ciążowymi krągłościami. Naszej reporterce udało się zapytać artystkę o temat, który jest ostatnio na językach wszystkich. Chodzi oczywiście o imię, jakie Joanna Opozda i Antoni Królikowski nadadzą swojemu synkowi.

- Może Antek nie jest do końca przekonany do tego imienia, to sobie z nim porozmawiam - powiedziała nam gwiazda.