Joanna Opozda i Antoni Królikowski przyłapani przez paparazzi. Aktor to prawdziwy dżentelmen!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pojawili się ostatnio na premierze nowego teledysku Pawła Tura. To już kolejna impreza, na której para pozuje do wspólnych zdjęć. Widać, że miłość w ich związku kwitnie! Joanna Opozda wyglądała pięknie w krótkiej, pomarańczowej kreacji- sukienka podkreśliła świetną figurę gwiazdy serialu "Pierwsza miłość"! Joanna Opozda i Antoni Królikowski razem na imprezie Joanna Opozda i Antoni Królikowski są parą zalewie od kilku tygodni. Aktor związał się z piękną gwiazdą "Pierwszej miłości" po tym, jak rozstał się z poprzednią partnerką, Kasią. Początkowo zakochani ukrywali swój związek, jednak dziś chętnie publikują w sieci wspólne, romantyczne zdjęcia i razem pokazują się na oficjalnych imprezach. Ostatnio Joanna Opozda wspierała swojego partnera na premierze filmu "Pętla" w którym Antek Królikowski zagrał jedną z głównych ról. Teraz para pojawiła się na premierze nowego teledysku wokalisty Pawła Tura. Joanna Opozda na imprezie zachwyciła swoim wyglądem w krótkiej, pomarańczonej sukience. Look partnerki Antka Królikowskiego uzupełniły czarne sandałki na wysokiej szpilce i mała ciemna torebka. Zobaczcie sami, jak Joanna Opozda i Antoni Królikowski prezentowali się na imprezie! Podoba się Wam look aktorki? Zobacz także: "Tak szczęśliwa, jak z Antkiem, nie byłam już dawno!" Joanna Opozda zdradza kulisy związku z Antkiem Królikowskim! Joanna Opozda i Antoni Królikowski razem wybrali się na imprezę. Partnerka aktora zachwyciła swoim wyglądem w pomarańczowej mini. Podoba się Wam look gwiazdy?