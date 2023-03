Choć Joanna Opozda i Antoni Królikowski układają sobie życia osobno, wydaje się, że temat ich rozstania nadal pozostaje otwarty. Mimo różnych wypowiedzi w mediach fani wciąż zastanawiają się, jak wyglądał koniec związku gwiazd. Niedawno mama małego Vincenta zdradziła, że dostaje mnóstwo pytań od kobiet i zaczęła się nawet zastanawiać nad udzieleniem obszernego wywiadu, w którym opowiedziałaby o rozstaniu z ojcem swojego dziecka.

Kilka dni temu Joanna Opozda otrzymała wyróżnienie na gali zorganizowanej przez magazyn "Businesswoman & life". Gwiazda dostała nagrodę w kategorii Charyzmatyczna aktorka i głos wolności kobiet. Przyznała, że to wiele dla niej znaczy, zwłaszcza że ubiegły rok nie był dla niej łatwy. Po rozstaniu z Antonim Królikowskim musi sama wychowywać synka. W dodatku niedługo po urodzeniu mały Vincent zaczął chorować.

W rozmowie z mediami Joanna Opozda przyznała, że wciąż otrzymuje mnóstwo wiadomości od fanek, które cały czas pytają o kulisy rozstania z Antonim Królikowskim. Aktorka dała jasno do zrozumienia, że musiałaby udzielić bardzo obszernego wywiadu, by opowiedzieć całą prawdę.

Jak będę chciała kiedyś, to powiem, to się odezwę w tej sprawie. Ale jak już się odezwę, to to będzie długi, długi wywiad. To są poważne tematy. Myślę, że ścianka to nie jest miejsce, aby o tym dyskutować. Rozważam, aby się otworzyć, bo nawet myśląc o tej nagrodzie, o tej nominacji… ja nie czuję się wolna. Wciąż mam wrażenie, że wokół mnie są ludzie, którzy starają się zapędzić mnie w róg, wrzucić do jakiejś klatki i zabrać mi tę wolność na każdej płaszczyźnie. Ja to czuję i jestem trochę tym przytłoczona — powiedziała na łamach portalu Jastrząb Post.