Antek Królikowski pokazał partnerkę, a internauci gorzko: "Robi ze swojego życia komedię". Odpowiedział! 

Antoni Królikowski zaliczył w tym roku serię niepowodzeń, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Najpierw głośny rozwód z Joanną Opozdą i plotki o romansie w tle, później nieudany projekt zorganizowania gali, podczas której mieliśmy zobaczyć walkę sobowtórów Władimira Putina oraz Wołodymira Zełenskiego. Pomysł aktora spotkał się natychmiastową reakcją fanów oraz kolegów z branży. Na aktorze nie pozostawiono suchej nitki. Kilka tygodni później Królikowski stracił również rolę w serialu Polsatu. Teraz jednak wraca z kolejnym projektem! Jak zareagowali internauci? Antoni Królikowski ogłasza nowy projekt: "Najlepiej" O Antonim Królikowskim nie przestaje być głośno. Po kilku skandalach związanych z rozstaniem z Joanną Opozdą, alimentami na rzecz syna Vincenta czy nowym związku, aktor postanowił wyjechać na krótki urlop. Termin nie był przypadkowy - przypadał bowiem na pierwszą rocznicę ślubu z Joanną. Tego dnia Królikowski opublikował w sieci wymowne nagranie, ze smutną piosenką w tle. Kolejne filmy i nagrania Antka nie napawały optymizmem... Zobacz także: Antoni Królikowski opublikował wymowne nagranie. "Nie mamy już gdzie wracać" Wreszcie Antek postanowił ogłosić fanom radosną informację - zaczyna pracę nad nowym projektem: Najlepiej. Nowy projekt - pisze uśmiechnięty. Jak na wpis gwiazdora zareagowali internauci? Opinie były skrajne: Aż strach się bać co to za nowy projekt Z tymi nowymi projektami, to tak ostrożnie tym razem. Nikogo to nie obchodzi.. Inni zaczęli bronić Antka: Warunki sprzyjające do tworzenia, super 🙌 powodzenia! Powodzenia Antek ! Na pohybel hejterom Zaczęłam czytać komentarze i jestem przerażona chamstwem i agresją piszących. Strasznie to smutne 😢 Niech Pan tego nie czyta bo to zupełne...