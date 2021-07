Joanna Opozda i Antoni Królikowski biorą ślub? Fani mają dowody!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski niedawno wrócili do siebie. Czy to możliwe, że szykują się do ślubu? Aktorka pokazała nagrania z wieczoru panieńskiego!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pokazali się pierwszy raz razem niedługo po rozstaniu aktora z Kasią Dąbrowską. Para była przygotowana, że fani nie najlepiej skomentują ich związek i tak faktycznie było. Z biegiem czasu wyglądało jednak na to, że nie jest to chwilowe zauroczenie, a prawdziwa miłość. Gdy pod koniec minionego roku para ogłosiła rozstanie, wszyscy byli w szoku! Parę jednak znów zaczęto widywać razem i to zaledwie dwa miesiące po rozstaniu. Dopiero niedawno aktorzy potwierdzili, że wrócili do siebie. I wygląda na to, że powrót będzie przypieczętowany pięknym wydarzeniem! Para podobno szykuje się do ślubu! Choć ani Antoni, ani Asia tego nie potwierdzili, to fani mają dowody, z którymi trudno dyskutować.

Joanna Opozda świętuje swój wieczór panieński? To nagranie ją wydało!

Joanna Opozda 2 lipca świętowała swoje 33 urodziny. Aktorka podobno połączyła to wydarzenie z wieczorem panieńskim! Portal "Pudelek.pl" dotarł do informacji, że Joanna Opozda ma za sobą wieczór panieński:

Asia wczoraj świętowała swoje urodziny, jak i wieczór panieński w klubie w Warszawie z najbliższymi koleżankami. Jako jedyna była ubrana na biało. Na torcie była jej figurka w białej sukni - mówi portalowi "Pudelek.pl" informator.

Faktycznie, wszystko się zgadza. Joanna Opozda była ubrana na biało, a tort z podobizną własnej siebie w białej sukni opublikowała na swoim InstaStory. Co więcej, aktorka pokazała bawiące się koleżanki w mieszkaniu pełnym balonów! Na jednym z nich widać napis "Bride to be". Zawsze można byłoby przypuszczać, że to Asia jest gościem na panieńskim, gdyby nie fakt, że na swojej relacji, aktorka dziękuje swoim koleżankom za przygotowanie przyjęcia!

Wygląda więc na to, że plotki, które pojawiły się w sieci, są prawdą! Mimo iż aktorzy nie potwierdzili tych informacji, to wszystko składa się w jedną całość. A kiedy para miałaby się pobrać? Według portalu "Pudelek.pl" uroczystość miałaby się odbyć już na początku sierpnia!

Joanna Opozda połączyła świętowanie swoich urodzin z wieczorem panieńskim. Według informatora "Pudelka.pl" dziewczyny bawiły się w jednym z warszawskich klubów. Aktorka z tej okazji włożyła piękny, biały garnitur. Zdjęciem pochwaliła się na swoim InstaStory!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski unikają publicznego komentowania swojego związku. Kiedy fani i paparazzi przyłapywali ich razem, aktorzy nadal nie potwierdzali, że są parą. Zrobili to niedawno, publikując po prostu wspólne zdjęcie, pod którym Antoni Królikowski po prostu napisał:

Moje szczęście @asiaopozda❤️#asiaopozda - napisał aktor.