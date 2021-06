Joanna Opozda dodała zdjęcie z Antkiem Królikowskim, które wywołało lawinę hejtu! "Brazylijska telenowela"

Kiedy pod koniec grudnia 2020 roku, na Instagramie Joanny Opozdy pojawiło się oświadczenie, dotyczące jej rozstania z Antkiem Królikowskim, w sieci dosłownie zawrzało. Choć tych dwoje tworzyło związek zaledwie przez kilka miesięcy, fotoreporterzy śledzili każdy ich krok, a młodzi aktorzy szybko zostali okrzyknięci jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Po smutnych informacjach gwiazda "Pierwszej miłości" na chwilę usunęła się w cień i zniknęła z social mediów. Nikt jednak nie spodziewał się, że kiedy Joanna Opozda postanowi wrócić na Instagram, zaskoczy fanów kolejną informacją. Choć już wcześniej plotkowano, że tych dwoje postanowiło do siebie wrócić, dopiero tydzień temu gwiazdy potwierdziły ekscytujące newsy! Jednak kiedy aktorka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Antonim Królikowskim, pod postem natychmiast pojawiła się lawina negatywnych komentarzy. Niektórzy z internautów sądzą, że Joanna Opozda dokonała bardzo złego wyboru i wcale nie mają zamiaru kibicować zakochanym. Dlaczego?!

Fani krytykują związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Jeżeli wierzyć w krążące plotki, Antek Królikowski próbował odzyskać Joannę Opozdę już kilka tygodni po rozstaniu. Aktor miał przyjeżdżać do swojej byłej dziewczyny z kwiatami i jeżeli jest to prawdą, wygląda na to, że starania się opłaciły. W lutym on i Joanna Opozda zostali przyłapani przez paparazzi w Zakopanem, jednak żadne z nich nie udzieliło szerszego komentarza w sprawie, a w sieci aż zawrzało od spekulacji. Wszystko wyszło na jaw, kiedy Opozda podzieliła się wstrząsającym wyznaniem i opowiedziała, jak padła ofiarą siatki sutenerskiej, a jej obserwatorzy dopatrzyli się wspierającego i czułego komentarza Antka Królikowskiego. Od tego dnia dla wszystkich było jasne, że drogi byłych kochanków znowu się spotkały.

Jednak ten związek ma zarówno swoich sprzymierzeńców, jak i wrogów. Kiedy Joanna Opozda pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie z Antkiem Królikowskim, fani wcale nie byli zachwyceni. Dlaczego?

Kiedy w grudniu ubiegłego roku para poinformowała o rozstaniu, wszyscy zastanawiali się, co może być jego powodem. W mediach pojawiły się głosy, że to Antek Królikowski zerwał z Joanną Opozdą, i to przez swoją byłą dziewczynę, do której nadal miał coś czuć. Młody aktor prosił, by w przykrą sytuację nie mieszać osób trzecich, jednak plotki mają to do siebie, że żyją własnym życiem i - jak widać - niektórzy z internautów nie mogą o nich zapomnieć, co widać chociażby po komentarzach, które postanowili zostawić na Instagramowym profilu Joanny Opozdy.

Piękna aktorka postanowiła pokazać swoim fanom jak ogląda środowy mecz Polski ze Szwecją podczas Euro 2020 (2021). Jak się okazuje, przed ekranem towarzyszył jej Antek Królikowski ubrany w narodowe barwy, a wspólne zdjęcie Joanna Opozda opatrzyła krótkim opisem - "Trzeba wierzyć!". Te słowa fani gwiazdy odebrali bardzo dwojako, a w komentarzach pisali nie tylko o tym, co działo się na murawie, ale również o tym, co dzieje się w życiu prywatnym aktorki. Niektórzy porównali jej związek z Antkiem Królikowskim do brazylijskiej telenoweli...

- A wy znowu razem Asia ? - Asia, ostatnie w co powinnaś wierzyć to to, że nasi wygrają i to, że będziesz szczęśliwa z tym Piotrusiem panem ze zdjęcia. - Ale jaja znów razem? Hahahaha dobre - Ciężko wierzyć stojąc obok..... tego Pana. Wierzysz? Trzeba mieć szacunek do siebie - A wy znowu - Wasz związek to dobry materiał na brazylijską telenowele 😂

Czy Joanna Opozda i Antek Królikowski spodziewali się, że ich powrót wzbudzi aż takie kontrowersje? Internauci nie szczędzili ostrych komentarzy, jednak aktorka postanowiła na nie nie odpowiadać. Za uwielbianą gwiazdą murem stanęli jednak jej fani. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że nie powinno komentować się cudzego związku, o którym nic się nie wie, a Joanna Opozda i Antek Królikowski pięknie razem wyglądają:

- Ładne dziecko byście mieli. Oboje ładni jesteście 🥰 - Śliczna naturalna para❤️ - Jesteście piękni❤️ - Fajnie Was znowu razem widzieć ❤️

Nie mamy wątpliwości, że przez najbliższy czas Joanna Opozda i Antek Królikowski będą na językach wszystkich, a paparazzi i internauci będą bacznie się im przyglądać. Pozostaje tylko pytanie, czy zakochani chętnie będą dzielić się wspólnymi zdjęciami, czy może jednak tym razem postanowią trzymać swój związek z dala od mediów i sensacji? Głośny powrót Królikowskiego i Opozdy skomentowała już Sandra Kubicka.

Nowym zdjęciem z ukochaną pochwalił się również Antek Królikowski. Aktor opublikował na swoim profilu na Instagramie uroczą fotografię i choć jego fani przyznali, że tego się nie spodziewali, pod postem pojawiły się zdecydowanie bardziej pozytywne komentarze i życzenia szczęścia. Po raz kolejny wychodzi na to, że stara miłość nie rdzewieje.

Joanna Opozda i Antek Królikowski swojego czasu byli jedną z najgłośniejszych par w polskim show-biznesie. Paparazzi nie odstępowali ich na krok, a kiedy nagle, po kilku wspólnych miesiącach, ogłosili swoje rozstanie, fanom trudno było w to uwierzyć. Na szczęście dziś znowu możemy kibicować ich uczuciu, bo tych dwoje postanowiło do siebie wrócić!