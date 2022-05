Joanna Opozda pokazała urocze zdjęcie z synkiem. Zabawna scenka rozczuliła inne mamy: "Skąd to znam?"

Odkąd Vincent przyszedł na świat, Joanna Opozda jest totalnie pochłonięta macierzyństwem! Aktorka z wielką przyjemnością dzieli się ze swoimi fanami pierwszymi wzruszeniami i przeżyciami w nowej, życiowej roli - roli mamy! Pomimo faktu, że ostatnie miesiące nie były dla Joanny Opozdy najłatwiejsze, ta bez wątpienia jest szczęśliwa, że cały wolny czas może poświęcać ukochanemu synkowi. Na jej Instagramie właśnie wylądowało kolejne zdjęcie Joanny Opozdy z Vincentem. Ten widok rozbawił fanów Joanny!

Macierzyństwo gwiazd na Instagramie zawsze wywołuje spore emocje. Podczas gdy niektóre znane mamy pokazują tylko i wyłącznie wspaniałe i szczęśliwe chwile związane z macierzyństwem, Joanna Opozda wychodzi na przeciw temu i na swoim profilu pokazuje nie tylko blaski nowej roli, ale także jej cienie. Tym razem pół żartem, pół serio napisała:

Przy okazji opublikowała zabawną fotografię ze swoim oczkiem w głowie - Vincentem! Na zdjęciu mina Joanny jest niecodzienna - ale która mama by tego nie zrozumiała. Synek aktorki zdecydowanie mocno upodobał sobie jej włosy.

Instagram @asiaopozda

Zobacz także: Joanna Opozda pokazała płaski brzuch 3. miesiące po porodzie. Zachwyca figurą!

Tymczasem pod zabawnym zdjęciem posypały się wymowne komentarze fanów aktorki. Okazuje się, że większość z nich to również świeżo upieczone mamy, które utożsamiają się z Joanną Opozdą:

- Hahah skąd ja to znam 😂 też tak mamy 😂 buziaki 😘

- Poczekaj aż zacznie gryźć Cię z miłości 😁

- Takie to uroki 😍😅 i niezapomniane chwile. Pozdrawiamy!

- 30% wypadnie z racji spraw naturalnych a kolejne 20% dzięki małemu skarbowi 😂❤️

- Łoooo wiem co czujesz😂🤭🤪

- @asiaopozda hahaha skąd ja to znam 😂 miałam dokładnie to samo 🤪 10lat temu

- W ten sposób uszkodzeniu ulegają też łańcuszki i inne tego typu rzeczy 😅