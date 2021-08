Joanna Moro w stroju kąpielowym na wakacjach napisała o sytuacji w Afganistanie. Teraz przeprasza

Joanna Moro w styczniu tego roku po raz trzeci została mamą. Od porodu gwiazdy niedługo upłynie 5 miesięcy i aktorka postanowiła pokazać swoim fanom jak wygląda jej figura po urodzeniu trzeciego dziecka! Joanna Moro zaznaczyła, że nie stosuje żadnych diet i powoli we własnym tempie wraca do formy. Zobaczcie jak wygląda! Zobacz także: Joanna Moro morsuje po 4 tygodniach od porodu! "Żaden wirus mi nie straszny!" Joanna Moro pokazała figurę po urodzeniu trzeciego dziecka! Joanna Moro została mamą 30 stycznia tego roku. Gwiazda jest wielką fanką morsowania i nawet w ciąży chętnie go zażywała. Również niedługo po urodzeniu dziecka aktorka szybko zdecydowała się na lodowate kąpiele! Najwidoczniej Joanna Moro uwielbia pływać o każdej porze roku i teraz również chętnie wybiera się nad wodę. Ostatnio na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia w kostiumie kąpielowym. Gwiazda postanowiła pokazać swoim fanom jak wygląda jej ciało po niespełna 5 miesiącach od porodu. Aktorka podkreśliła, że wraca do formy w swoim tempie i nie stosuje żadnych diet. Powoli we własnym tempie ciało wraca do formy . 🌸Staram się na co dzień rozsądnie odżywiać , ale nie stosuje żadnej diety. Wiem, ze zawsze muszę dostarczać organizmowi jak najwartościowszego paliwa, a teraz kiedy karmie tym bardziej. 🌸Wiem, ze po to żeby dobrze się czuć ze sobą potrzebny jest ruch, wiec cały czas staram się aktywnie żyć i to mi daje ogromna radość i energię. Nie wykonuje katorżniczych treningów ani nie ustawiam sobie dziennej normy . Słucham siebie - wyjawiła aktorka pod zdjęciami zamieszczonymi na Instagramie. Joanna Moro zdradziła również jaką zasadą się kieruje, aby być zdrowym i szczęśliwym przez długie lata! 🌸No i trzecia i najważniejsza zasada zdrowego długiego szczęśliwego życia...