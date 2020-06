Joanna Moro pokazała swoją figurę po porodzie... Jak ona to robi bez żadnej diety?!

Joanna Moro w styczniu tego roku po raz trzeci została mamą. Od porodu gwiazdy niedługo upłynie 5 miesięcy i aktorka postanowiła pokazać swoim fanom jak wygląda jej figura po urodzeniu trzeciego dziecka! Joanna Moro zaznaczyła, że nie stosuje żadnych diet i powoli we własnym tempie wraca do formy. Zobaczcie jak wygląda!

Joanna Moro pokazała figurę po urodzeniu trzeciego dziecka!

Joanna Moro została mamą 30 stycznia tego roku. Gwiazda jest wielką fanką morsowania i nawet w ciąży chętnie go zażywała. Również niedługo po urodzeniu dziecka aktorka szybko zdecydowała się na lodowate kąpiele! Najwidoczniej Joanna Moro uwielbia pływać o każdej porze roku i teraz również chętnie wybiera się nad wodę.

Ostatnio na jej Instagramie pojawiły się zdjęcia w kostiumie kąpielowym. Gwiazda postanowiła pokazać swoim fanom jak wygląda jej ciało po niespełna 5 miesiącach od porodu. Aktorka podkreśliła, że wraca do formy w swoim tempie i nie stosuje żadnych diet.

Powoli we własnym tempie ciało wraca do formy . 🌸Staram się na co dzień rozsądnie odżywiać , ale nie stosuje żadnej diety. Wiem, ze zawsze muszę dostarczać organizmowi jak najwartościowszego paliwa, a teraz kiedy karmie tym bardziej. 🌸Wiem, ze po to żeby dobrze się czuć ze sobą potrzebny jest ruch, wiec cały czas staram się aktywnie żyć i to mi daje ogromna radość i energię. Nie wykonuje katorżniczych treningów ani nie ustawiam sobie dziennej normy . Słucham siebie - wyjawiła aktorka pod zdjęciami zamieszczonymi na Instagramie.

Joanna Moro zdradziła również jaką zasadą się kieruje, aby być zdrowym i szczęśliwym przez długie lata!

🌸No i trzecia i najważniejsza zasada zdrowego długiego szczęśliwego życia to relacje z ludźmi , społeczność. Nigdy nie zamykałam się z dziećmi na ludzi wręcz przeciwnie często lekcje nieodrobione , czy jutro rano trzeba wstać , a my cały czas gdzieś z kimś u kogoś ... zasypianie bez umycia zębów, och często ... ale za to tworzymy super więzi przyjacielskie ;))) i tego nam nikt nigdy nie zabierze 👨‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👨‍👨‍👧‍👧👨‍👨‍👦‍👦👩‍👩‍👦‍👦👩‍❤️‍💋‍👩👩‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨 - wyjawiła aktorka.

Fani są zachwyceni podejściem do życia Joanny Moro, o czym dali znać w komentarzach pod postem.

- Bardzo pozytywne podejście do życia nic na siłę - Wspaniałe podejście do życia, inspiracja, radość, mądrość. To, że wspaniale wyglądasz to tylko dodatek♥️😍🙏 wszystkiego pięknego dla Was - Wyglądasz pięknie 😍 - Wspaniała figura Joasiu, trudno uwierzyć ze jesteś matka trójki pięknych dzieci❤️ - piszą fani.

Rzeczywiście Joanna Moro wygląda rewelacyjnie! Najwidoczniej w powrocie do formy bardzo pomaga jej aktywność fizyczna, którą aktorka bardzo lubi. My nie możemy oderwać wzroku od tych zdjęć. Zobaczcie zatem jak wygląda Joanna Moro, która niedawno po raz trzeci została mamą!

Aktorka wygląda naprawdę zjawiskowo!

Gwiazda zaznaczyła, że jej ciało powoli i we własnym tempie wraca do formy. Aktorka nie zmusza się do diet i katorżniczych treningów. Joanna Moro od zawsze lubiła aktywność fizyczną i nawet przy trójce dzieci znajduje czas na lekkie ćwiczenia.