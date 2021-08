Anna Lewandowska zabrała głos w sprawie sytuacji w Afganistanie. Internauci pouczają gwiazdę

Córka Martyny Wojciechowskiej jest niezwykle aktywną nastolatką. Martyna Wojciechowska właśnie pochwaliła się nową pasją córki. Jest nią gimnastyka artystyczna, a Marysia wcale nie jest na poziomie dla początkujących! W domu powstało specjalne miejsce, w którym nastolatka będzie mogła szkolić swoje umiejętności. Marysia rzuciła także mamie wyzwanie. Czy podróżnicza się podejmie? Zobacz także: Martyna Wojciechowska z córką i Przemek Kossakowski nagrali singiel! Wideo podbija sieć Niezwykłe umiejętności córki Martyny Wojciechowskiej Martyna Wojciechowska niedawno relacjonowała remont swojego domu. Zainteresowanie wzbudziła dziura w suficie. Teraz już wiadomo, dlaczego powstała! To właśnie na niej zawisły szarfy do gimnastyki, którą ćwiczy córka podróżniczki Marysia: No to już wiadomo po co była wiercona ta dziura w suficie!🤪Tak to jest mieć sportowca w domu… Patrzę na te zdjęcia i nie mogę uwierzyć JAK ONA TO ROBI?! Dzieci chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać! Zdjęcia Marysi oraz fakt, jak bardzo jest wygimnastykowana robią wrażenie! Martyna zdradziła również, że córka ma zamiar nauczyć ją kilku figur! Najgorsze jest to, że powiedziała, że też mnie nauczy😳 Nie wiem jak to się skończy😜 M. Jak myślicie, czy Martyna Wojciechowska podejmie się wyzwania? :) Zobacz także: Jak Przemek Kossakowski zmienił się pod wpływem Martyny Wojciechowskiej? Niezwykły wywiad! Martyna Wojciechowska chwali się umiejętnościami akrobatycznymi córki. A jest czym! Kondycja fizyczna Marysi robi wrażenie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...