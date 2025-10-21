Na tegorocznej gali TeleKamer show skradła odmieniona Joanna Liszowska. Aktorka przyciągnęła uwagę fotoreporterów nie tylko stylizacją, ale i nową fryzurą! Czy za metamorfozą gwiazdą stoi coś więcej niż tylko chęć odmiany wizerunku?

Joanna Liszowska ponownie zakochana?

Joanna Liszowska chroni swoją prywatność od lat. Długo udało jej się utrzymać w tajemnicy rozwód z mężem, do którego doszło w 2018 roku. Od tamtej pory życie uczuciowe aktorki zostaje tajemnicą. Nie da się jednak nie zauważyć, że od pewnego czasu gwiazda "Przyjaciółek" jest wyraźnie odmieniona - a to udowodniła także na ostatniej gali TeleKamer 2025.

Obecny na miejscu Grzegorz Dobek, prezenter "Pytania na śniadanie" nie mógł nie dopytać więc gwiazdy o "błysk w oku":

Nie jesteś pierwszą osobą, która mnie nie poznała. Kobieta zmienną jest i lubię się odmieniać, poczuć inaczej. Jeżeli zdaje się odmieniona, to widocznie doszło do jakiegoś dobrego punktu w moim życiu powiedziała wymownie aktorka

Dziennikarz nie odpuścił i dopytał, czy chodzi o nową miłość. Aktorka stanowczo wypaliła:

Dlaczego jeżeli kobieta świetnie wygląda, mówi że jest w dobrym momencie życia, spełnia się, cieszy się życiem, to od razu musi być to przypisane miłości? Why? odpowiedziała Joanna

