Joanna Liszowska ujawniła, że jest już rok po rozwodzie! Ale sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana...

Oto naga prawda: już blisko rok jestem po rozwodzie (w Szwecji) z daleka od wścibskich oczu i uszu. Z byłym mężem pozostajemy w bardzo przyjacielskiej, życzliwej relacji pełnej szacunku i troski o nasze córeczki. Życie dawno potoczyło się dalej. No skandal, No fight, No comments”, napisała na Instagramie Joanna Liszowska (40). Jak się jednak okazuje, jej sprawa rozwodowa w Polsce nadal jest w toku, co potwierdzają pracownicy sądu. Być może, pisząc o rozwodzie, aktorka miała na myśli decyzje w sprawach dotyczących majątku i kwestii opieki nad dziećmi. W tej sytuacji orzeczenie polskiego sądu byłoby już symboliczną kropką nad i.