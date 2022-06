Joanna Liszowska bez makijażu i w siwych włosach! ZDJĘCIE

Joanna Liszowska , gwiazda " Przyjaciółek " od zawsze zachwyca swoimi włosami - bujne i długie blond loki to marzenie niejednej kobiety i zdecydowanie jej znak rozpoznawczy. Najwyraźniej jednak ostatnio aktorka potrzebuje zmian - jakiś czas temu pokazała się na Instagramie, a potem w swoim teledysku w krótkich włosach, zachwycając swoich fanów . Szybko okazało się jednak, że nowa fryzura była tylko peruką. Tym razem Joanna Liszowska przeszła kolejną metamorfozę i jej fani znów nie mogą wyjść z zachwytu. My również! Zobaczcie poniżej, jak gwiazda teraz wygląda. Joanna Liszowska postawiła na grzywkę Joanna Liszowska zdecydowała się na ostre cięcie... grzywki! W takim wydaniu aktorki jeszcze nie widzieliśmy, ale musimy przyznać, że wygląda świetnie. Joanna Liszowska wyprostowała do tego swoje długie włosy, w czym również jej do twarzy. Nie da się ukryć, że grzywki ostatnio znów wracają do łask. Najpierw na obcięcie grzywki zdecydowała się Anna Lewandowska, a zaraz potem w jej ślady poszła Paulina Krupińska. Na razie nie wiadomo, czy grzywka na stałe zagości u Joanny Liszowskiej, ale my nie mielibyśmy nic przeciwko. Tak samo jak i jej fani, którzy nie szczędzą gwieździe komplementów. Nie poznalam Cie w pierwszej chwili.. Efekt wooow ❤️ Jejku, jak ślicznie w prostych włosach ❤️😘 Wow jaka zmiana 😍😍😍👏🏻👏🏻👏🏻 Jaka przemiana tak o wiele lepiej Ci👏🔥 A wam podoba się nowy look Joanny Liszowskiej? Uważacie, że powinna postawić na taki image na stałe? Jakiś czas temu Joanna Liszowska pokazała się w krótszych włosach