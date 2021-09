Paweł Małaszyński dołączył do obsady " Przyjaciółek ". Emisja 16. sezonu przygód Zuzy, Patrycji, Anki i Ingi rozpocznie się już 3 września o 21:30 na antenie Polsatu. Paweł Małaszyński wcieli się w role Artura, czyli... nowego sąsiada Patrycji! Czy będzie kolejnym mężczyzną, który tylko namiesza w jej życiu? A może właśnie przy nim odnajdzie szczęście? Chyba, że... pozna jej przyjaciółki! Poznajcie pierwsze szczegóły oraz zobaczcie zdjecia z planu 16. sezonu! Zobacz także: Alicja Wieniawa dołączyła do obsady "Przyjaciółek". Zrobi karierę na miarę Julii Wieniawy? Paweł Małaszyński na planie "Przyjaciółek": Nowy sąsiad namiesza w życiu Patrycji? Paweł Małaszyński wcieli się w rolę Artura w 16. sezonie "Przyjaciółek". Nowy przystojny sąsiad Patrycji (w tej roli Joanna Liszowska) to prawdziwa dusza towarzystwa i wolny duch. Uwielbia podróże, chętnie odkrywa świat i nowe smaki, które potem przenosi do swojej kuchni. A w gotowaniu jest mistrzem! Nie może też narzekać na brak zainteresowania wśród kobiet... Jego otwartość i niewątpliwy urok osobisty nie zrobią jednak wrażenia na Patrycji. Ona jest teraz skupiona na załatwianiu spraw związanych z opieką nad Klarą i nie ma ochoty na sąsiedzkie pogawędki. Czy z czasem to się zmieni? A może niebawem przebojowy Artur pozna przyjaciółki Patrycji? O tym przekonamy się już 3 września, bo właśnie wtedy Polsat wyemituje pierwszy odcinek najnowszego sezonu. Jak Paweł Małaszyński odnalazł się na planie i jak będzie wyglądała jego serialowa postać? Zobaczcie kilka zdjęć z planu! Zobacz także: Jest decyzja w sprawie kolejnego sezonu "Przyjaciółek"! Będą nowe odcinki?! Paweł Małaszyński dołączył do obsady serialu "Przyjaciółki" w...