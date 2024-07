Już jutro do sklepów w całej Polsce trafi nowy numer „Flesza”. Tym razem na okładce pojawiła się Joanna Liszowska. Gwiazda po urodzeniu drugiej córeczki wraca już do obowiązków zawodowych. Magazyn zdradza, jak aktorka zamierza pogodzić pracę na planie "Got to dance" i "Przyjaciółek" z wychowaniem dwójki dzieci i życiem pomiędzy Polską a Szwecją. Zobacz: Znamy imię córki Joanny Liszowskiej

Reklama

Ponadto z numeru dowiemy się również, co słychać u innych mam: Doroty Gardias i Małgorzaty Sochy. Oprócz tego "Flesz" donosi kto martwi się o Kubę Wojewódzkiego, a także zdradza czy Anja Rubik zamierza przeprowadzić się na stałe do Warszawy. Warto przeczytać również ciekawy wywiad ze szczęśliwie zakochaną Halinką Mlynkovą.

Stylistki "Flesza" zrobiły również przegląd najmodniejszych rzeczy na chłodniejsze dni. Znajdźcie dla siebie ciepłe swetry i buty oraz modne torebki. A to wszystko w cenach do 250 złotych.

Nowy numer „Flesza” w sprzedaży od jutra za jedyne 1,99 złotych. Kupicie?

Zobacz także

Reklama

Joanna Liszowska pierwszy raz publicznie po porodzie: