Informacja o ślubie Viki Gabor wstrząsnęła mediami i fanami. Młoda artystka, znana z unikania publicznego ujawniania szczegółów życia prywatnego, nie informowała wcześniej, że jest w związku. Tym bardziej zaskakująca okazała się wieść o jej ślubie z Giovannim Trojankiem. Informację tę jako pierwszy przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dziadek pana młodego, Bogdan Trojanek. Teraz głos zabrała Joanna Kurska.

Romski ślub Viki Gabor

Jak przekazał Bogdan Trojanek, ceremonia odbyła się w Krakowie i została przeprowadzona zgodnie z romską tradycją. Warto zaznaczyć, że taki ślub nie jest uznawany w świetle polskiego prawa.

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że właśnie jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni Trojanek pobrali się według naszej tradycji. (…) Tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie i oni. Mili państwo, od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki Gabor jest w rodzinie mojego wnuczka

Rzekomy ślub Viki Gabor odbił się szerokim echem w przestrzeni medialnej i wywołał lawinę skrajnych komentarzy. W efekcie tego Bogdan Trojanek, jak sam przekazał, zdecydował się usunąć nagrania dotyczące wydarzenia. Podkreślił, że 18-latka i jej rzekomy mąż źle znoszą całą sytuację.

Joanna Kurska komentuje ślub Viki Gabor

Jedną z osób, które publicznie odniosły się do tego wydarzenia, była Joanna Kurska. W rozmowie z portalem Kozaczek złożyła Viki Gabor szczere życzenia.

Viki z okazji ślubu życzę miłości. Nic więcej nie ma znaczenia, bo liczy się tylko miłość. Niech wspólna droga będzie pełna ciepła, dobra i szczęścia

Sama Viki Gabor nie odniosła się póki co do doniesień o ślubie.

Kim jest Giovanni Trojanek?

Giovanni Trojanek to wnuk Bogdana Trojanka, znanej postaci w świecie muzyki. Chociaż nie jest osobą publiczną w takim stopniu jak Viki Gabor, jego związek z młodą wokalistką zwrócił na niego uwagę mediów. Informacje o nim są ograniczone, jednak rodzinne powiązania i zaangażowanie Bogdana Trojanka w ogłoszenie ślubu świadczą o ważnej roli, jaką odgrywa w rodzinie.

Viki Gabor u Kuby Wojewódzkiego, fot. mat. prasowe x-news

Zobacz także: Jest komentarz ws. ślubu Viki Gabor. Te słowa nie przejdą bez echa