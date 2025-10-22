Relacja Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak od początku była dość burzliwa, a para ma za sobą wiele wzlotów i upadków. Choć bajkowy ślub zdawał się potwierdzać, że w końcu wyszli na prostą, kilka tygodni temu niespodziewanie dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu. Od tamtej pory Koterski i Leszczak unikali wypowiadania się na ten temat i nie byli widywani razem. A przynajmniej aż do teraz.

Michał Koterski i Marcela Leszczak pierwszy raz razem po rozstaniu

Michał Koterski i Marcela Leszczak pojawili się razem publicznie po raz pierwszy od rozstania. Mieli do tego niezwykle ważny powód - ich syn, Fryderyk, świętował właśnie ósme urodziny.

Cała rodzina, wraz z najbliższymi, zebrała się w jednym z warszawskich parków trampolin. To właśnie tam odbyło się przyjęcie urodzinowe ich syna. Para mimo osobistych problemów postanowiła zjednoczyć siły i zorganizować niezapomnianą imprezę dla swojego dziecka. W czasie przyjęcia nie zabrakło atrakcji – dzieci bawiły się na torze przeszkód, a solenizant otrzymał tort z kosmicznym motywem. Jak wynika z relacji obecnych, był to radosny i pełen emocji dzień.

Rodzice chłopca wspólnie odśpiewali mu „Sto lat” i złożyli życzenia. Ich obecność razem, mimo zakończenia związku, pokazała, że dobro dziecka stawiają na pierwszym miejscu.

Misiek Koterski uczcił urodziny synka

Aktor na każdym kroku podkreśla, że mały Fryderyk jest jego oczkiem w głowie, a jego szczęście jest dla niego priorytetem. Z okazji ósmych urodzin opublikował na Instagramie zdjęcie z maleńkim jeszcze chłopcem, a także swoim ojcem i napisał:

Trzy pokolenia Koterskich na jednym zdjęciu. Dzisiaj ten najmłodszy kończy 8 lat. Jak to minęło, nie wiem, jeszcze niedawno pamiętam, jak się urodził i nosiłem go na rączkach i myślałem, że już zawsze tak będzie. Dzisiaj Fryderyk to już chłopiec, który ma swoje zdanie, swoje pragnienia i marzenia, i nie da sobie w kaszę dmuchać. A my możemy mu w nich już tylko towarzyszyć i go wspierać na drodze do ich spełnienia

Marcela Leszczak oficjalnie potwierdza rozstanie z mężem

Choć Leszczak i Koterski niechętnie wypowiadają się na temat rozpadu małżeństwa, ostatnio modelka zrobiła wyjątek w rozmowie z Pomponikiem, podkreślając:

Dwa razy się już rozstaliśmy, to jest trzeci. My jesteśmy poważnymi ludźmi i nie będziemy o sobie rozmawiali nigdzie indziej

Marcelina Leszczak ujawniła również, jak obecnie wyglądają ich relacje:

Mamy z Michałem dobre relacje i nie ma co rozmawiać na ten temat

Postawa Marceliny i Michała pokazuje, że mimo rozstania, dla dobra dziecka chcą pozostać w przyjacielskich stosunkach.

Michał Koterski i Marcela Leszczak znów razem, fot. Instagram/sylviafitness

