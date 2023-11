Joanna Krupa jakiś czas temu ogłosiła, że zostanie mamą. Od tej pory dzieli się z fanami szczegółami dotyczącymi ciąży i publikuje nawet zdjęcia USG dziecka. Ostatnio gwiazda, która jest już w połowie ciąży, wzięła udział w sesji okładkowej dla magazynu „Gala” i w wywiadzie zdradziła, gdzie zamierza urodzić swoje pierwsze dziecko. Zaskoczeni?

Dziecko Joanny Krupy i jej męża Douglasa Nunesa przyjdzie na świat jesienią. Gwiazda chętnie pokazuje rosnący ciążowy brzuszek, a niedawno zdradziła, że w drugim trymestrze czuje się świetnie, ale pierwsze miesiące ciąży zniosła źle.

W wywiadzie dla "Gali" gwiazda wyznała, że już planuje szczegóły dotyczące porodu. Prowadząca "Top Model" zamierza urodzić w USA. Joanna Krupa zdecydowała się na poród naturalny w domu, ale jeszcze nie wie co się wydarzy i bierze pod uwagę również cesarskie cięcie, które obecnie wybiera wiele gwiazd:

Na razie zamierzam rodzić w domu, z mężem i rodziną, ale zobaczymy, jak się wszystko ułoży. Jeszcze nie rozmawiałam na ten temat z lekarzem. Myślę, że jest na to trochę za wcześnie. Przyznaję, że boję się naturalnego porodu. Pytam znajome, które miały cesarskie cięcie, jak to wspominają. Ale wiadomo, każdy przypadek jest inny i to lekarz ma podjąć decyzję, co jest najlepsze dla matki i dziecka -powiedział Joanna Krupa.