Właśnie trwają zdjęcia do najnowszego sezonu "Top Model". Joanna Krupa zdecydowała, że mała Asha będzie towarzyszyła jej na planie. Młoda mama przygotowała się perfekcyjnie do pierwszej wizyty córeczki w Polsce.

Joanna Krupa urządziła w Polsce pokoik dla Ashy

Joanna Krupa została mamą na początku listopada 2019 roku. Z tego powodu nie pojawiła się osobiście na finale 8. edycji show. Wzięła udział w finale dzięki łączeniom online prosto z Los Angeles. To było jednocześnie pierwsze wystąpienie Ashy-Leigh w telewizji. Właśnie ruszyły castingi do kolejnego sezonu show. Joanna Krupa zdecydowała się przylecieć do Polski na nagrania razem z córeczką. Młoda mama zadbała o każdy szczegół, aby pierwsza wizyta Ashy-Leigh w jej rodzinnym kraju była wyjątkowa. Przygotowała dla niej nawet specjalny pokoik, w którym nie zabrakło jej ulubionych zabawek, którymi bawi się na co dzień.

Na pierwszą wizytę Ashy w Polsce wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane. W Jej pokoiku znalazły się nawet ulubione zabawki, którymi uwielbia się bawić - napisała Joanna na Instagramie

Pokój Ashy urządzony jest w nowoczesnych barwach. Króluje tam biel oraz szary. Zauważalna jest również czarno-biała tapeta w konie. Uwagę zwraca przepiękna biała komoda oraz kołyska. Nie brakuje również kolorowych zabawek. Asha z pewnością będzie czuła się jak w domu!

