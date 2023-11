Joanna Krupa na początku listopada po raz pierwszy została mamą. Jej córeczka Asha-Leigh przyszła na świat w Los Angeles. Gwiazda zdecydowała, że nie pojawi się na finale "Top Model", bo dziewczynka jest jeszcze za mała, aby towarzyszyć modelce w tak długiej podróży:

Reklama

Kochani już niedługo finał @topmodelpolskatvn na @tvn.pl !!! ogromnie mi przykro ze nie pojawię się na finale, ale póki co muszę sie opiekować córeczka, która jeszcze jest za malutka by mi towarzyszyć w tym dniu. Dlatego tez postanowiłam zostać z moim baby, ale wspieram cała czwórkę finałową! Zastąpi mnie piękna @magda_molek ! Będę z całym sercem z Wami❤️ i oglądać na zywo z Los Angeles ! Do zobaczenia !- napisała na Instagramie (pisownia oryginalna).

Gwiazda popularnego w USA programu "The Real Housewives of Miami" zdecydowała się jednak na rodzinną sesję i pokazała w magazynie "People" pokój swojej córeczki. Zobaczcie, co zdradziła na temat pierwszych dni życia córeczki!

Joanna Krupa pokazała pokój swojej córeczki!

Prowadząca program "Top Model", od kiedy została mamą, pokazała już mnóstwo zdjęć swojej córki. Jako jedna z nielicznych gwiazd opublikowała zdjęcia dziecka tuż po porodzie. A na Instagramie pokazuje, jak zajmuje się dzieckiem bez makijażu i w dresie. Widać, że macierzyństwo bardzo zmieniło modelkę. Jeszcze niedawno publikowała swoje zdjęcia jedynie w pełnym makijażu i z idealnie ułożonymi włosami! Teraz stawia przede wszystkim na komfort i wygodę.

Gwiazda zdecydowała się ostatnio na krótką sesję i rozmowę z jednym z najpopularniejszych amerykańskich magazynów. W "People" Joanna Krupa zdradziła, że zależało jej na tym, aby jej córka miała pokój w stylu księżniczki. Faktycznie we wnętrzu dominuje biel i pudrowy róż. Pojawiło się też mnóstwo dodatków z wyhaftowanym imieniem dziecka. Takie spersonalizowane koce, poduszki, czy zabawki to prawdziwy hit już od kilku lat.

Chciałam urządzić pokój dziecka w stylu księżniczki, ale bez przesady i tandety. Jest bardzo przytulny, a przy tym elegancki tak, aby mógł pełnić rolę jej sypialni, kiedy podrośnie - powiedziała Joanna Krupa w wywiadzie dla "People".

Kto pomagał Joannie Krupie w pierwszych dniach z córeczką w domu?

Podczas rozmowy gwiazda zdradziła też, że zdecydowała się na profesjonalną pomoc przy opiece nad Ashą! Joanna Krupa jeszcze przed porodem w wywiadach podkreślała, że zamierza skorzystać z profesjonalnej opiekunki dla dziecka. Było to dla niej ważne, aby sama też mogła odpocząć po porodzie. W rozmowie z magazynem "People" modelka zdradziła, że zdecydowała się na zatrudnienie nocnej pielęgniarki:

Od powrotu ze szpitala mieszkała u nas nocna pielęgniarka. Była darem, dzięki czemu moje życie nie było tak gorączkowe i wysypiałam się w nocy, gdy odpoczywałam po porodzie. W ciągu dnia mogłam więc w pełni poświęcać uwagę mojemu aniołkowi - wyznała szczerze.

Dodała też, że teraz sama zajmuje się dzieckiem i obecnie Asha-Leigh śpi w ich sypialni, ale kiedy podrośnie, gwiazda planuje przenieść jej kołyskę do pokoju dziecięcego.

Podoba Wam się pokój córeczki Joanny Krupy?

Joanna Krupa z córeczką w domu!

Instagram

Joanna Krupa uwielbia w sieci dzielić się zdjęciami córeczki!

Instagram