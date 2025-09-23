Joanna Krupa, znana modelka i jurorka programu "Top Model", została przyłapana w towarzystwie eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości, Dominika Tarczyńskiego. Spotkanie miało miejsce w miniony weekend w jednej z warszawskich restauracji. Obecność tej nietypowej pary od razu wzbudziła emocje, tym bardziej że moment ich wspólnego wieczoru trafił do mediów społecznościowych. Pomimo wcześniejszych wypowiedzi Krupy, że nie poświęca dużo czasu na randki i woli spędzać wieczory z córką, tym razem zdecydowała się na wyjście w towarzystwie znanego polityka. Warto przypomnieć, że w niedawnej rozmowie z "Vivą!" Krupa przyznała: „Jakby były punkty za to, jak dobrze randkuję, to bym dostała zero”.

Co pokazuje nagranie z InstaStory Joanny Krupy?

To właśnie Instagram Joanny Krupy stał się źródłem całego zamieszania. Na jej InstaStory pojawiły się nagrania ze wspólnej imprezy, na których widać, jak Dominik Tarczyński bawi się przy tym samym stole. Uwagę przykuwa fakt, że poseł PiS radośnie machał do kamery, a Krupa prezentowała się w czerwonej, eleganckiej sukni. Przy ich stole zasiadał również znany projektant mody Dawid Woliński.

Dominik Tarczyński nie unikał komentarza po medialnym szumie wokół jego spotkania z Krupą. W krótkim oświadczeniu przesłanym redakcji "Faktu" polityk napisał:

To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie.

Jego wypowiedź, choć krótka, nie rozwiała spekulacji. Brak jednoznacznego stanowiska tylko podsycił ciekawość opinii publicznej i mediów. Joanna Krupa, z kolei, nie skomentowała dotychczas charakteru tej relacji.

Co wiemy o relacji Krupy z politykiem PiS?

Dotychczas nie pojawiły się żadne informacje o wcześniejszych kontaktach Joanny Krupy z Dominikiem Tarczyńskim. Para nie była wcześniej widywana razem, dlatego sobotnie spotkanie w warszawskiej restauracji zaskoczyło wielu obserwatorów show-biznesu i świata polityki.

Joanna Krupa od dawna unika życia towarzyskiego i randkowania. Deklarowała, że czas wolny woli spędzać z córką. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że postanowiła spędzić wieczór w towarzystwie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dominik Tarczyński również dotąd nie był łączony z celebryckim światem, co sprawia, że to spotkanie stało się tak szeroko komentowane.

