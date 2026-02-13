Joanna Krupa od lat przyciąga uwagę zarówno fanów, jak i mediów. Po głośnym rozstaniu z Douglasem Nunesem modelka była bohaterką wielu plotek dotyczących jej życia prywatnego. Tym razem, tuż przed walentynkami, Joanna Krupa podzieliła się zaskakującym wyznaniem, które rozpaliło wyobraźnię opinii publicznej.

Walentynkowe plany Joanny Krupy

Joanna Krupa w wywiadzie dla Plejady stwierdziła otwarcie, że istnieje ktoś, z kim być może spędzi święto zakochanych.

Przyznam ci się, że (spędzę) z moją malutką. Może jakaś randeczka. Jest ktoś na moim oku, ale zobaczymy. Jest osoba, z którą, mam nadzieję, że spędzimy razem walentynki, ale dla mnie najważniejsze, że będę z Asią - wyjawiła celebrytka.

Początkowo Joanna Krupa planowała zupełnie inaczej spędzić ten szczególny dzień. Modelka miała zamiar udać się wraz z koleżankami do Las Vegas na koncert Backstreet Boys. Te plany uległy jednak zmianie. Krupa przyznała, że ze względu na przyjazd do Polski musiała zrezygnować z wyjazdu i wspólnej zabawy z przyjaciółkami.

Miałyśmy z koleżankami jechać do Las Vegas, na Backstreet Boys, ale przez to, że przyjechałam do Polski, musiałam zrezygnować - przyznała w rozmowie.

Joanna Krupa nie chce zbyt szybko ujawniać nowego związku

Joanna Krupa wie, jak dużym zainteresowaniem cieszy się jej życie uczuciowe. Z tego powodu wyznała, że tym razem nie chce zbyt szybko dzielić się szczegółami nowej relacji. Wspomniała o tym, jak w przeszłości plotki na temat jej znajomości przybierały niekontrolowany obrót i wywoływały medialne zamieszanie. Modelka podkreśliła:

Bardzo miałam super czas, też sobie wychodziłam na kolację z kolegami i nagle taki jakiś dramat i plotki, że mam jakiegoś faceta. Kochani, nie mam faceta. Jakbym miała faceta, to bym się chwaliła nową relacją. Ale nie mam czym się na razie chwalić.

Joanna Krupa stara się więc chronić swoją prywatność i podkreśla, że na razie nie chce oficjalnie potwierdzać nowego związku.

