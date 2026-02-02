Najpierw Bytom, potem Sobolewo a teraz schronisko w Pawłowie. Kilka dni temu pod placówką dla bezdomnych zwierząt odbył się głośny protest. W sieci pojawiła się również petycja o odwołanie kierowniczki schroniska w Pawłowie. Apelowała o to również Doda. Dziś poinformowano, że kierowniczka zrzekła się stanowiska.

Doda walczy o schronisko w Pawłowie

Doda spotkała się ministrem sprawiedliwości, by rozmawiać o zaostrzeniu kar za znę*anie się nad zwierzętami, czy odbieraniu sa*ystom praw do posiadania zwierząt. Wcześniej wzięła udział w dwóch sejmowych Komisjach Nadzwyczajnych ds. ochrony zwierząt, gdzie przedstawiała swoje postulaty. To jednak tylko część działalności artystki. Angażuje się także w ocieplanie bud na terenach schronisk, a w ostatnich tygodniach również w protesty w patoschorniskach. Udało jej się zamknąć placówki w Bytomiu i Sobolewie, jednak jak podkreślała w Sejmie: "To w ogóle nie jest powód do dumy, żaden. To jest dla mnie taka porażka i jednocześnie wstyd, i jest mi bardzo przykro i mam takie poczucie bezsilności, które mnie dopada szybciej niż ulga, bo wiem, ile jeszcze takich miejsc jest".

Kolejnym miejscem, które zdecydowała się nagłośnić jest schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Doda opublikowała emocjonalny wpis:

Póki nie odzyskam sił psychicznych (...) będziemy pracować zdalnie. Bardzo was proszę o pilne podpisanie petycji w związku z odwołaniem pani Olgi, która pochodzi z Białorusi i prowadzi schronisko w Pawłowie.

Cały post możecie zobaczyć na Facebooku @officialdoda. O tym, co miało dziać się w schronisku Doda informuje w swoich mediach społecznościowych. Artystka zachęcała do podpisania petycji o dymisję dla kierowniczki schroniska. Podpisało się pod nią ponad 29 tysięcy osób.

Kierowniczka schroniska w Pawłowie rezygnuje

2 lutego 2026 roku poinformowano, że kierowniczka Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie rezygnuje z pełnionej funkcji. Jak dowiadujemy się z oświadczenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechnowie:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych informuje, iż kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, uzasadniając to falą hejtu i bezpodstawnych oskarżeń. Kierownik podtrzymuje treść oświadczenia o manipulacjach i nieprawdziwych informacjach na temat działalności Schroniska z dnia 22 stycznia br. W związku z powyższym jeszcze w tym tygodniu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ogłosi otwarty konkurs na stanowisko nowego kierownika Schroniska. Do komisji konkursowej zostaną zaproszeni przedstawiciele wolontariuszy.

Rezygnację kierowniczki schroniska w Pawłowie Doda skomentowała słowami:

Mamy to! Presja ma sens

