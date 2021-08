Joanna Krupa pokazała zdjęcie z Ashą w basenie. Fani: "zakryj ją gdy jest topless"

Końcówka ubiegłego roku była przełomowa w życiu Joanny Krupy. Pod koniec listopada gwiazda powitała na świecie swoją wymarzoną córeczkę, Ashę-Leigh. Modelka bardzo chętnie dzieli się rodzinnymi zdjęciami w sieci i pokazuje, jak wygląda jej życie po narodzinach dziecka. Asha-Leigh rośnie jak na drożdżach i staje się coraz piękniejsza. Do kogo jest bardziej podobna? Zobacz także: Joanna Krupa pokazała drogi wózek córki. W takich samych jeździły dzieci Kardashianek i Beyonce! Do kogo podobna jest córka Joanny Krupy? Asha-Leigh to oczko w głowie Joanny Krupy. Modelka podporządkowała jej całe swoje życie i chętnie chwali się chwilami spędzonymi wspólnie z córką na Instagramie. Dziewczynka jest niezwykle urocza, nic więc dziwnego, że internauci nie mogą wyjść z zachwytu! Joanna Krupa pokazała właśnie kolejne zdjęcie z maleństwem. Po kim Asha-Leigh odziedziczyła urodę? Okazuje się, że zdania są podzielone: - Śliczna jak mamusia! - Wygląda jak jej tatuś! Piękna! - Cały tata! - Będzie modelką po mamie! Cudowna! - Cała mama! - czytamy w komentarzach. A według Was do kogo bardziej podobna jest Asha-Leigh? Do Joanny Krupy czy Douglasa Nunesa? Jedno jest pewne: dziewczynka już jest przepiękna. Ciekawe co będzie, jak podrośnie! Zobacz także: Joanna Krupa pochwaliła się słodkim filmikiem ze swoją córeczką! Joanna Krupa pokazała urocze zdjęcie z córką. Nie sposób jest się nie uśmiechnąć, patrząc na to maleństwo! Do kogo bardziej podobna jest Asha-Leigh? Do mamy czy do taty?