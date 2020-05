Joanna Krupa pokazała wózek córeczki. Kosztuje zaledwie 500 zł!

Joanna Krupa i Asha Leigh w tym roku świętują pierwszy wspólny Dzień Matki i to aż dwa razy! W Stanach Zjednoczonych to wyjątkowo święto przypada na 10 maja, w Polsce będziemy je świętować dopiero 26 maja. Modelka z tej okazji pokazała kolejne urocze zdjęcie z córeczką! Asha to prawdziwa gwiazda! Dumna mama przy okazji pokazała ulubioną spacerówkę. Ten model kosztuje zaledwie 500 zł, a robi wrażenie!

Spacerówka córki Joanny Krupy w niskiej cenie

Joanna Krupa została mamą w listopadzie 2019 roku i jak sama podkreśla właśnie wtedy rozpoczął się najpiękniejszy etap jej życia. Mała Asha rozkochała rodziców od pierwszego wejrzenia, więc nic dziwnego, że jej zdjęcia uwielbiają obserwować również fani jej mamy. Zbliża się wyjątkowy dzień, ponieważ polski Dzień Matki. Mimo tego, że dziewczyny świętowały już amerykańską datę (10 maja) to również szykują coś wyjątkowego na polską okazję:

Kochani, razem z Ashą i @kinderkraftofficial szykujemy się na nadchodzący Dzień Matki w Polsce 😍

Joanna Krupa pokazała urocze zdjęcie Ashy w spacerówce marki Kinferkraft. Ten model kosztuje jedynie 499 zł i zdobył uznanie wielu mam. Internauci nie mogli też przejść obojętnie obok głównej użytkowniczki tego pojazdu. Asha po raz kolejny zachwyciła internautów:

- Piękne dziewczyny !!!♥️♥️

- Ale słodziak z palemka i 🎀

- ❤️śliczności ❤️

- Ona jest taka śliczna! Piękne dziecko!

Wiele osób zauważa również coraz większe podobieństwo Ashy do mamy!

Tegoroczny maj jest szczególny dla Joanny i jej córeczki. Obie będą przeżywały Dzień Matki po raz pierwszy. Joanna jako mama, a Asha jako córeczka!