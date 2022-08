Joanna Krupa o krok od wpadki na ramówce TVN! Wybrała kreację z odważnym dekoltem

Joanna Krupa właśnie przyleciała do Polski na pierwsze castingi do 9. edycji "Top Model". Na panelu jurorskim wyglądała jak zawsze olśniewająco ale tym razem wybrała kreację dostępną w Zarze! Modelka wyglądała jak milion dolarów, ale swoją stylizację dorwała w sieciówce w przystępnej cenie. Zdobądź tę kreację już dziś, zanim podczas jesiennej emisji programu inni oszaleją na jej punkcie. Zobacz także: Joanna Krupa przylatuje do Polski kręcić "Top model". Zabierze ze sobą córkę? Trendy lato 2020: Joanna Krupa w kombinezonie z Zary Kreacja Joanny Krupy na castingu do najnowszej edycji "Top Model" wygląda jak z wybiegu a pochodzi z sieciówki. Modelka postawiła na kombinezon z nowej kolekcji Zary, który dostępny jest w cenie 249 zł. Model, który wybrała w niebieskim wodnistym kolorze charakteryzuje się bufiastymi rękawami, dekoltem w serek oraz paskiem w talii, który idealnie działa na optyczne wydłużenie sylwetki. Szyku stylizacji dodają niecodzienne ściągacze na nogawkach w postaci mankietów. Kombinezon Joanny Krupy dostępny jest w rozmiarach od S do XL, a jego kolor idealnie będzie podkreślał letnią opaleniznę. Jeżeli jesteście fankami stylu Joanny Krupy to koniecznie musicie zdobyć tę sieciówkowa perełkę! Zobacz także: Wyprzedaże lato 2020: Kinga Rusin w hitowym zestawie z Mohito. Teraz kupisz go za grosze Joanna Krupa na pierwszych castingach do 9. edycji programu Top Model pojawiła się w kombinezonie z Zary Model, który wybrała kosztuje 249 zł.