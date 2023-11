1 z 5

Joanna Krupa niedawno rozwiodła się z Romainem Zago. Aby zapomnieć o przykrych wydarzeniach, wybrała się na szalone wakacje na Mykonos. Niestety i tam nie mogła w pełni się zrelaksować - wraz z Dawidem Wolińskim została zaatakowana przed jednym z klubów! Wszystko wskazuje jednak na to, że to koniec złej passy w życiu gwiazdy. Ostatni weekend Joanna Krupa na pewno może zaliczyć do udanych - wybrała się na panieński swojej siostry, Marty! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

