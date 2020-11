Joanna Krupa na okładce magazynu "Flesz"! Opowiedziała o swojej córeczce

Już w poniedziałek do sprzedaży trafi nowe wydanie dwutygodnika "Flesz". W magazynie, jak zwykle, dużo do czytania i oglądania! Zobaczcie, co znalazło się w najnowszym "Fleszu"!

Na okładkę magazynu trafiła Joanna Krupa. Od narodzin jej córeczki nie słabnie zainteresowanie życiem rodzinnym gwiazdy. Nic dziwnego, mała Asha skradła serca fanów Joanny. Tylko "Fleszowi" modelka opowiedziała o pierwszym roku ze swoją córeczką. Zobaczycie także zdjęcia z urodzin słodkiej Ashy.

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała romantyczne zdjęcie z mężem! Tylko pozazdrościć

Co jeszcze znajdziemy we "Fleszu"? Informację o Blance Lipińskiej, która... wyjeżdża z Polski! Magazyn pisze również o 50. urodzinach Katarzyny Skrzyneckiej i o tym jak pandemia zmieniła plany jej i rodziny. A co planuje bodaj najpopularniejsza para w Polsce - Anna i Robert Lewandowscy? Zobaczcie w najnowszym wydaniu magazynu.

A ponieważ to "Flesz", nie może zabraknąć najnowszych trendów! Co powinnyśmy nosić w nadchodzące szybko chłodniejsze dni?

Zobacz także: Modne kurtki puchowe na jesień-zimę 2020/2021. Na Black Friday w H&M, Zara i Reserved będą za chwilę na wyprzedaży

Zapraszamy do punktów sprzedaży.

A oto okładka najnowszego wydania magazynu "Flesz":