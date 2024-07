II edycja programu "Top Model. Zostań modelką" powoli zbliża się do końca. Za tydzień wielki finał programu, w którym poznamy następczynię Pauliny Papierskiej. Finalistka podpisze kontrakt z agencją modelek D'Vision, a także ozdobi swoją twarzą okładkę styczniowego numeru magazynu "Glamour" zdjęciem wykonanym podczas sesji w Kenii.



Podobnie jak rok temu, także i ten finałowy odcinek jako jedyny będzie emitowany na żywo. W przeciwieństwie do I edycji, show razem z Joanną Krupą poprowadzi Olivier Janiak. Tym samym zastąpi Bartosza Węglarczyka, który podobno nie spełnił oczekiwań producentów i widzów.



Konferansjerka dla Oliviera to chleb powszedni. Myślicie, że na jego tle Joanna Krupa da radę?



