Joanna Krupa i jej mąż Douglas Nunes obchodzą urodziny tego samego dnia! Wspaniały zbieg okoliczności, że jeden z ważniejszych dla nich dni w roku wypada w tej samej dacie. Jak postanowili spędzić ten dzień? Joanna Krupa opublikowała rozczulające rodzinne zdjęcie i zamieściła kilka wzruszających słów skierowanych do małej Ashy-Leigh. To będzie piękny moment, kiedy odkryje ten wpis, kiedy będzie już starsza.

Trudno uwierzyć, że Joanna Krupa kończy dziś 41 lat! Modelka prezentuje się doskonale, a o jej urodzie marzy niejedna nastolatka. Modelka odkąd została mamą, poświęca swojej córeczce całe swoje życie. Dziś z okazji urodzin, które obchodzi wraz z mężem, postanowiła napisać kilka słów właśnie do niej:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla nas @ nunes451. Dziękuję, kochanie, Asha-Leigh za bycie najlepszym prezentem urodzinowym, o jakim kiedykolwiek marzyliśmy. W życiu nie ma absolutnie większego daru niż dawanie życia i pielęgnowanie go w każdej chwili. Jesteś moim największym osiągnięciem w życiu. 4 / 23❤️

Joanna Krupa opublikowała również urodzinowe zdjęcie. Solenizantom czyli mamie i tacie towarzyszy najważniejsza osoba w ich życiu, czyli ukochana Asha-Leigh. Tylko spójrzcie na jej uroczy dziecięcy uśmiech! Czy można przejść obok niego obojętnie? A jakie plany mają na dzisiejszy dzień?

Wraz z mężem, córką i nianią, która z nami mieszka, planujemy wybrać się na piknik do Malibu, marzy nam się plaża. Musimy znaleźć ustronne miejsce, gdzie nie będzie nikogo. To dla nas wyjątkowy dzień, bo Douglas również ma urodziny.

Modelka zdradziła również, że tegoroczne urodziny są dla nich szczególnie ważne, ponieważ po raz pierwszy będą świętować je z córeczką:

Z jednej strony będą to jedne z najlepszych urodzin w życiu, bo po raz pierwszy będę je odchodzić z moją córeczką u boku. Z drugiej strony jednak będą smutne przez to, co się dzieje na całym świecie...