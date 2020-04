Joanna Krupa na spacerze z córką: tylko spójrzcie jak mała Asha pozuje! Modelka po mamie

Joanna Krupa znów pochwaliła się uroczymi zdjęciami ze swoją córeczką! Modelka wybrała się z nią na spacer, oczywiście w okolicach domu, aby nie naruszyć zasad kwarantanny.

Tym razem mała Asha-Leigh zapozowała do zdjęć niczym modelka. Zobaczcie jakie słodkie minki zrobiła śliczna dziewczynka! Czyżby odziedziczyła talent po swojej mamie?

Córka Joanny Krupy pozuje do zdjęcia

Joanna Krupa, odkąd została mamą, w pełni poświęca się macierzyństwu. Asha-Leigh jest dla modelki całym światem, a gwiazda bardzo chętnie dzieli się z internautami nowymi zdjęciami swojej pociechy. W mediach społecznościowych Joanny Krupy jest już wiele fotografii, na których możemy podziwiać słodką dziewczynkę.

Tym razem zdjęcie ze spaceru modelki z córeczką zrobiło prawdziwą furorę! Wszystko za sprawą słodkich minek, które zrobiła mała Asha.

Cieszę się dzisiaj cudowną pogodą w Los Angeles z moją boo! - napisała pod zdjęciami Joanna Krupa.

Fani w komentarzach pod postem oczywiście napisali mnóstwo komplementów pod adresem Joanny i jej córeczki.

- Ale słodkie zdjęcie! 💖 Pięknie pani Asiu!💖💖💖 - Jaka śmieszka🧡 - Śliczna😊bardzo do Ciebie podobna 😊 - Ale jesteście śliczne ! Obie❤️❤️❤️ - Jaka ona śliczna i taka duzia 😁😘😁 - piszą fani modelki.

My również zwróciliśmy uwagę, że mała Asha to już naprawdę duża dziewczynka! Spójrzcie jak już pozuje do zdjęć! Z pewnością odziedziczyła talent po mamie, a swoim uśmiechem Asha zdobyła już tysiące fanów. To prawdziwy słodziak!

Mała Asha chociaż ma dopiero kilka miesięcy, to już zdążyła podbić serca tysięcy fanów! Wielbiciele Joanny Krupy nie mają wątpliwości, że dziewczynka odziedziczyła urodę po swojej pięknej mamie.

Instagram

Niedawno dziewczynka świętowała swój 5. miesiąc życia!