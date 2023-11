Reklama

Joanna Koroniewska jednak wróci do "M jak miłość"? To pytanie już od dawna zadają sobie fani hitowego serialu. I chociaż sama aktorka już kilka razy demetowała plotki o swoim powrocie, to ostatnio atmosferę wokół Joanny Koroniewskiej podgrzała jej serialowa siostra. Małgorzata Pieńkowska w rozmowie z "Rewią" przyznała, że przyszedł czas, żeby Małgosia Mostowiak wróciła do Grabiny!

Bardzo bym chciała, żeby Joasia wróciła. To jest bardzo twórcza, fajna dziewczyna. Świetnie się rozwijała. Dobrze, gdy czasem są przerwy w pracy, bo nie jesteśmy maszynami. Ale czas, żeby wróciła- mówiła aktorka.

Czy Joanna Koroniewska podziela zdanie swojej serialowej siostry? Czas, żeby wróciła do "M jak miłość"? Jest komentarz aktorki!

Joanna Koroniewska zdradziła, czy planuje powrót do serialu!

Pod jednym z najnowszych zdjęć aktorki jedna z fanek zapytała, czy to prawda, że znów zagra w "M jak miłość". Joanna Koroniewska odpowiedziała!

Mam takie pytanko do ciebie to prawda że wracasz Mjm ?- próbowała dowiedzieć się fanka. Nieprawda ???? Ściskam ????- odpisała krótko gwiazda.

Żałujecie, że Joanna Koroniewska nie wraca do "M jak miłość"? Myślicie, że aktorka kiedyś zmieni zdanie i znów pojawi się na planie serialu?

Joanna Koroniewska nie wraca do "M jak miłość".

Żałujecie, że Małgosia Mostowiak zniknęła z serialu?