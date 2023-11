Reklama

Ciężarna Joanna Koroniewska zaatakowana przez hejtera w sieci. Obrzydliwy komentarz, który pokazał się pod jej postem, ujawniła na swoim profilu instagramowym.

Przed Joanną Koroniewską jedne z najpiękniejszych momentów w życiu. Niedługo ma przyjść na świat jej druga córeczka. Wraz z Maciejem Dowborem wspólnie przygotowują się do tego cudownego wydarzenia. Wydawałoby się, że w naszej kulturze mało jest spraw tak świętych jak ciąża i narodziny. Ale nie... dla hejterów w sieci nie ma żadnej świętości. I nie mają litości nawet dla ciężarnych. To, co pokazała na swoim Instagramie Joanna Koroniewska woła o pomstę do nieba.

Komentarz jednego z internautów, ukrywającego się pod chamskim pseudonimem wprost poraża. Zobaczcie sami:

Koroniewska skomentowała to krótko:

Skala hejtu i ludzkiej głupoty sięga zenitu- szczyt chamstwa i kompletny rynsztok. Czy można upaść niżej??!!! Jak można zdobyć się na takie komentarze??!! #stophejtom#chamstwonieznagranic #wstyd

Fani profilu aktorki są wstrząśnięci tym, co opublikowała. Zewsząd płyną słowa otuchy:

Pani Joanno to straszne co dzieje się z ludźmi ale wszyscy normalni i prawi ludzie wiedzą że takie zło powróci do hejtujacych

Matko co Ci ludzie maja w głowach jak można pisać coś takiego ???? Najgorszemu wrogowi się takiego czegoś nie życzy ale karma wraca ???? Wszystkiego dobrego i proszę się nie przejmować ???? Pozdrawiam ????

O mój Boże... To już nawet nie jest hejt. To jest przeklinanie i juz sama nie wiem co... Dlaczego ci ludzie takie rzeczy wypisują? W imię czego?

Brak słów na takie komentarze ???????? a Pani i maleństwu życzę dużo zdrówka i spokoju ???? ???? - piszą fani.

Internauci sygnalizują, że podobne komentarze pojawiają się na innych profilach gwiazd. A Wy co o tym myślicie? Czy naprawdę już nie ma żadnych granic?

