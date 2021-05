Joanna Koroniewska pokazała łazienkę. Luksusy jak w pałacu! 

Joanna Koroniewska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami swoim życiem. Aktorka regularnie prowadzi więc swoje instagramowe konto, które śledzi już ponad 552 tys. osów. To tam celebrytka dzieli się z obserwatorami nie tylko kolejnymi projektami zawodowymi, wspomnieniami z wakacji, makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, ale też uroczymi scenami z życia rodzinnego. I choć ukochana żona Macieja Dowbora jest bardzo otwarta i aktywna w mediach społecznościowych, to w kwestii pokazywania swojego mieszkania była dotąd bardzo powściągliwa. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i zradziła, jak wygląda jej łazienka. To jasne i przestronne wnętrze robi wrażenie!

Joanna Koroniewska pokazała łazienkę

Joanna Koroniewska coraz lepiej odnajduje się w roli influencerki. Artystka w ostatnim czasie nie tylko zyskała jeszcze większe grono fanów, dzięki projektowi "Domówka u Dowborów", który prowadzi wraz z mężem, ale też za sprawą zapierających dech stylizacji, czy zdjęć bez makijażu, jakie często publikuje na swoim instagramowym koncie.

I choć aktorka nie ma oporów, by jawnie mówić o niedoskonałościach swojego ciała, relacjach z mężem, a nawet tak trudnych sprawach jak poronienie czy dramat, jaki musiała przejść w łódzkiej filmówce, to stara się bardzo chronić prywatne życie, ukrywając twarze swoich pociech, czy nie publikując w w mediach społecznościowych zdjęć swojego domu. Nic więc dziwnego, że gdy Joasia pokazała na Instagramie, jak wygląda jej łazienka, w sieci zawrzało.

Okazuje się, że łazienka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora wygląda niczym z luksusowego katalogu. Przestronne, jasne wnętrze utrzymane jest w bieli, którą przełamano srebrnymi dodatkami oraz zasłonami w naturalnym, beżowym odcieniu.

Pod ścianą z białymi, połyskliwymi kafelkami o kształcie cegieł, znalazł się niewielki słupek z zamontowanym kranem oraz baterią prysznicową. Pod nim ustawiono wolnostojącą wannę na ozdobnych, srebrnych nogach. Całość prezentuje się wyjątkowo szykownie i luksusowo.

