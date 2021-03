Joanna Koroniewska przeżyła dramat w łódzkiej filmówce! Nie mogła być przy umierającej mamie

Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie wstrząsający wpis, w którym po raz pierwszy wspomina dramatyczną sytuację, do której doszło kiedy była studentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Aktorka zareagowała na aferę dotyczącą łódzkiej filmówki i przyznaje, że ona również bardzo cierpiała przez jedną ze swoich wykładowczyń. Joanna Koroniewska ujawniła nazwisko opisywanej kobiety i zdradziła, jak wykładowczyni ją potraktowała. Wpis gwiazdy szokuje!

Nie milkną echa głośnego wpisu Anny Paligi, która kilka dni temu ujawniła szokujące zachowanie niektórych wykładowców z łódzkiej filmówki. Po jej wpisie głos w sprawie przemocy w szkole aktorskiej zaczęli zabierać kolejni absolwenci. O ciemnych stronach szkoły wspominała ostatnio m.in. Zofia Wichłacz, czy Weronika Rosati, a teraz swoją historią podzieliła się również Joanna Koroniewska.

Była gwiazda "M jak miłość" w najnowszym wpisie na Instagramie wspomina trudny czas, kiedy jej mama umierała, a ona nie mogła być przy niej - jak twierdzi - właśnie przez jedną z wykładowczyń. Joanna Koroniewska zdradza, że profesor miała nie zgodzić sie, by wzięła dzień wolny i została przy mamie.

(...) Wybitna Pani Pedagog wymyślała mi ksywy, które raniły mnie do żywego, wciąż zwracała uwagę na to jaka to jestem głupia, używając przy tym naprawdę mocnych słów. Najgorszych. Najmocniejszych. Do historii przejdzie jeden z egzaminów, w trakcie, którego podczas mojego monologu na scenie, przerwała mi i z wściekłością zaczęła mnie poprawiać i krzyczeć na mnie, żebym zaczynała raz jeszcze, i tak parokrotnie. Bawiła się chyba tym moim strachem, ewidentnie TO lubiła - pisze Joanna Koroniewska.