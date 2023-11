1 z 5

Joanna Koroniewska che być jak Anna Lewandowska? Jest na dobrej drodze! ;) Aktorka właśnie została nominowana do tej samej nagrody, co znana trenerka, czyli do Biologicznej Bzdury Roku. Wszystko przez jej niefortunny wpis na Instagramie, do którego odniósł się ekspert. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Ups! Anna Lewandowska nominowana w plebiscycie na... Biologiczną Bzdurę Roku 2017!