5 z 5

W tym roku oprócz trenerki, nominowani zostali: Polski Związek Łowiecki (za cytat: "człowiek to ssak, a nie zwierzę"), Rafał Ziemkiewicz ("Po raz pierwszy od czasów Reagana w USA prezydentem jest mężczyzna z chromosomami"), blogerka Pepsi Eliot ("Na podstawie danych WHO, rak macicy jest spowodowany w 100 proc. pasożytami. Jak sie to ma do setek tysięcy działań chemio i radioterapii, którym poddano chore kobiety?"), Władysław Kosiniak-Kamysz ("To jest zagrożenie dla życia i zdrowia naszych mieszkańców, naszych rodaków, trzeba przeciwdziałać, Polska musi być wolna od GMO"), Fronda ("Osoby religijne mają inny mózg niż osoby niewierzące (...) Wniosek jest prosty i oczywisty - to osoby wierzące w Boga mają prawidłową strukturę mózgu"), Minister Jan Szyszko ("Nie znam gatunku, na który by się polowało i który by wyginął"), Dr n. med. Danuta Myłek ("Woda, która ma tą konstrukcję sześcianu (...) tylko taka konstrukcja wody przechodzi przez ścianę komórkowa do wnętrza naszych wszystkich komórek"), Marian Kowalski ("rzestaniemy wierzyc w jakiś głupi ewolucjonizm. To jesy cały czas tylko teoria. Gdyby to była prawda, to ludzie by mieli dwie wątroby, bo alkohol wynaleźli dawno temu. Nie wolno dać się szantażować lewackiej ideologiej"), Prof. Dorota Czajkowska-Majewsk ("Nanocząstki metali ze szczepionek wbudowują sie do błon komórek i wnikają do ich wnętrza. Powstają cyborki. Umożliwiają zdalne sterowanie aktywnością neuronów (...) Pozwala to na modyfikowanie zachowania zwierząt i ludzi (...) Może służyć do kreowania bezwolnych cyborgów lub niewolników.

Myślicie, że Anna Lewandowska zasłużyła na tę nominację?

Zobacz: Tak wygląda brzuch Ani Lewandowskiej po świętach! „U mnie nawet 3 kg na plusie”