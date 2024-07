Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor stopniowo pokazują swoim fanom, jak urządzili swój nowy apartament w centrum Warszawy. Teraz przyszedł czas na kolejne pomieszczenie i dość nietypowe mebel - spersonalizowaną szafę w... 3D! Brzmi dość abstrakcyjnie? Chodzi po prostu o oryginalną i nietypową zabudową. W przypadku Koroniewskiej i Dowbora - łódkę! Zobaczcie sami!

Koroniewska i Dowbor zachwyceni nową szafą

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor jakiś czas temu postanowili się przeprowadzić - porzucili dom na obrzeżach Warszawy na rzecz apartamentu w centrum. Choć nowe mieszkanie kupili już jakiś czas temu, dopiero teraz poświęcają czas na remont i urządzanie. Wcześniej bowiem mieszkali... w willi w Hiszpanii.

Po powrocie do Polski aktorka i prezenter zaczęli pokazywać internautom, jak wygląda ich nowe gniazdko. Zaczęło się od najważniejszego pomieszczenia - stylowej kuchni. Koroniewska i Dowbor zdecydowali się na naprawdę nowoczesną, przestronną kuchnię, która robi wielkie wrażenie. Teraz przyszedł czas na garderobę (?), a dokładnie spersonalizowaną szafę 3D. Co to takiego? Joanna i Maciej wyjaśnili to pokazując zabawny filmik - chodzi o zabudowę w kształcie łódki.

Co powiecie na takie cudo????? Dowbor od dawna marzył o nowej łódce, więc postanowiłam dać mu ją w prezencie! ???? Jak chcecie mieć spersonalizowany mebel i to w 3D to polecamy go bez mrugnięcia okiem. Zresztą jak widać, mój mąż jest bardzo zadowolony... nie widzi już nic ani nikogo poza swoją łódeczką????????! Ale przyznam szczerze, że ja też jestem pod ogromnym wrażeniem! Chociaż troszkę zazdrosna i zawiedzioną spadkiem w hierarchii mojego męża - pisze Joanna.

Ta spersonalizowana szafa poza nietypowym wyglądam, spełnia swoje zadania - ma mnóstwo półek i schowków, które Joanna z dumą pokazywała:

Szanowni państwo, jako kapitan żeglugi (...), jako człowiek, który niestety nie mieszka na co dzień ani nad morzem, ani nad jeziorami mam teraz łódkę w swoim domu (...). Moja łódź posiada wiele schowków, posiada atłasowe wykończenie kokpitu. Na dziobie znajdują się niezwykle przydatne schowki, dzięki którym nigdy nie będzie problemu z pakowaniem

Instagram/@joannakoroniewska

Joanna Koroniewska zapowiedziała również, że już wkrótce pokaże kolejne pokoje w swoim mieszkaniu:

mam jeszcze kilka asów w rękawie, które już niebawem Wam pokażę. No to co - łazienka czy sypialnia? - dopytywała fanów gwiazda.

Instagram/@joannakoroniewska

Internauci są zachwyceni projektem:

Ale czad???????????? mowie zarówno o filmiku,szafie jak i modelce Mega innowacyjny pomysł !! I kochana żona, ze jednak myśli o marzeniach swojego małża i stara się je spełniać ???????? Wprowadzam sie ????????????????! Prosze o Adres ????.

A Jak wam się podoba taki mebel?

Instagram/@joannakoroniewska